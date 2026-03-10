Рейтинг@Mail.ru
МИД: Катар приветствует любые инициативы для урегулирования в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 10.03.2026 (обновлено: 15:58 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/katar-2079704529.html
МИД: Катар приветствует любые инициативы для урегулирования в Иране
МИД: Катар приветствует любые инициативы для урегулирования в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
МИД: Катар приветствует любые инициативы для урегулирования в Иране
Катар приветствует любые инициативы для прекращения войны в Иране, в том числе со стороны России, заявил во вторник на пресс-конференции официальный... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:48:00+03:00
2026-03-10T15:58:00+03:00
в мире
катар
россия
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149598/67/1495986720_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_39c8cf7c7ed5478a31ed801d5cf652ed.jpg
https://ria.ru/20260310/katar-2079698820.html
катар
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149598/67/1495986720_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_805dcd280065bc94ad107f0d2e31fdcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, россия, иран
В мире, Катар, Россия, Иран
МИД: Катар приветствует любые инициативы для урегулирования в Иране

Аль-Ансари: Катар приветствует инициативы России по урегулированию в Иране

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкРайон Вест-Бэй города Доха, Катар
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в медиабанк
Район Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Катар приветствует любые инициативы для прекращения войны в Иране, в том числе со стороны России, заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Роль любой стороны, вносящей вклад в прекращение войны, приветствуется", - отметил он, отвечая на вопрос об отношении к возможному участию России в посреднических усилиях.
Торговые палатки на старом рынке в Дохе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В МИД Катара заявили, что не разрывали контактов с Ираном
Вчера, 14:23
 
В миреКатарРоссияИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала