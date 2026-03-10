https://ria.ru/20260310/katar-2079704529.html
МИД: Катар приветствует любые инициативы для урегулирования в Иране
МИД: Катар приветствует любые инициативы для урегулирования в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
МИД: Катар приветствует любые инициативы для урегулирования в Иране
Катар приветствует любые инициативы для прекращения войны в Иране, в том числе со стороны России, заявил во вторник на пресс-конференции официальный... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:48:00+03:00
2026-03-10T14:48:00+03:00
2026-03-10T15:58:00+03:00
в мире
катар
россия
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149598/67/1495986720_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_39c8cf7c7ed5478a31ed801d5cf652ed.jpg
https://ria.ru/20260310/katar-2079698820.html
катар
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149598/67/1495986720_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_805dcd280065bc94ad107f0d2e31fdcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, россия, иран
В мире, Катар, Россия, Иран
МИД: Катар приветствует любые инициативы для урегулирования в Иране
Аль-Ансари: Катар приветствует инициативы России по урегулированию в Иране