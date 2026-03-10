https://ria.ru/20260310/katar-2079699216.html
Силы ПВО Катара перехватили ракетную атаку
Силы ПВО Катара перехватили ракетную атаку - РИА Новости, 10.03.2026
Силы ПВО Катара перехватили ракетную атаку
Силы ПВО Катара отразили ракетную атаку, сообщило министерство обороны эмирата в социальной сети Х. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:25:00+03:00
2026-03-10T14:25:00+03:00
2026-03-10T14:29:00+03:00
катар
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
доха
катар
доха
катар, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, доха
Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Доха
Силы ПВО Катара перехватили ракетную атаку
Минобороны: силы ПВО Катара перехватили ракетную атаку