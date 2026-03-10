Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО Катара перехватили ракетную атаку - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 10.03.2026 (обновлено: 14:29 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/katar-2079699216.html
Силы ПВО Катара перехватили ракетную атаку
Силы ПВО Катара перехватили ракетную атаку - РИА Новости, 10.03.2026
Силы ПВО Катара перехватили ракетную атаку
Силы ПВО Катара отразили ракетную атаку, сообщило министерство обороны эмирата в социальной сети Х. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:25:00+03:00
2026-03-10T14:29:00+03:00
катар
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
доха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427719_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_572e10a2e49ac159a86e7a19981300b5.jpg
https://ria.ru/20260310/katar-2079696900.html
катар
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427719_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41f0354302117b16e2347f0bc721a252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катар, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, доха
Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Доха
Силы ПВО Катара перехватили ракетную атаку

Минобороны: силы ПВО Катара перехватили ракетную атаку

© iStock.com / hasan zaidiВид на порт в Дохе, Катар
Вид на порт в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© iStock.com / hasan zaidi
Вид на порт в Дохе, Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Силы ПВО Катара отразили ракетную атаку, сообщило министерство обороны эмирата в социальной сети Х.
"Вооруженные силы Катара перехватили ракеты, направленные на территорию страны", - отметило ведомство.
До этого в разных концах Дохи, а также в городе Аль-Хор на севере Катара были слышны звуки громких разрывов от перехватов.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В столице Катара прогремели взрывы, пишут СМИ
Вчера, 14:12
 
КатарВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреДоха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала