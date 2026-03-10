В МИД Катара заявили, что не разрывали контактов с Ираном

ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Катар не разрывал каналов связи с Ираном, но за время военных действий был только один телефонный разговор между главами МИД двух стран, заявил во вторник официальный представитель катарского министерства иностранных дел Маджид аль-Ансари.