В МИД Катара заявили, что не разрывали контактов с Ираном - РИА Новости, 10.03.2026
14:23 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/katar-2079698820.html
В МИД Катара заявили, что не разрывали контактов с Ираном
в мире
иран
катар
сша
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, катар, сша, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Катар, США, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Торговые палатки на старом рынке в Дохе. Архивное фото
ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Катар не разрывал каналов связи с Ираном, но за время военных действий был только один телефонный разговор между главами МИД двух стран, заявил во вторник официальный представитель катарского министерства иностранных дел Маджид аль-Ансари.
"Каналы связи с Ираном не разорваны, но сейчас мы сосредоточены на деэскалации", - сказал официальный представитель на пресс-конференции.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В столице Катара прогремели взрывы, пишут СМИ
Вчера, 14:12
Аль-Ансари отметил, что с 28 февраля был только один телефонный разговор между официальными лицами Ирана и Катара.
Вместе с тем, несмотря на прежнюю роль посредника между Ираном и США, официальный представитель отметил, что в условиях иранских ударов Катар больше не может прилагать посреднические усилия, так как занят отражением атак ИРИ.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Доха - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Катаре за использование дронов задержали пять человек
Вчера, 02:08
 
