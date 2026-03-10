В МИД Катара заявили, что не разрывали контактов с Ираном

ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Катар не разрывал каналов связи с Ираном, но за время военных действий был только один телефонный разговор между главами МИД двух стран, заявил во вторник официальный представитель катарского министерства иностранных дел Маджид аль-Ансари.
"Каналы связи с Ираном не разорваны, но сейчас мы сосредоточены на деэскалации", - сказал официальный представитель на пресс-конференции.
Аль-Ансари отметил, что с 28 февраля был только один телефонный разговор между официальными лицами Ирана и Катара.
Вместе с тем, несмотря на прежнюю роль посредника между Ираном и США, официальный представитель отметил, что в условиях иранских ударов Катар больше не может прилагать посреднические усилия, так как занят отражением атак ИРИ.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,3 тысячи человек.