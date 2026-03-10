https://ria.ru/20260310/katar-2079696900.html
В столице Катара прогремели взрывы, пишут СМИ
В столице Катара прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
В столице Катара прогремели взрывы, пишут СМИ
Взрывы слышны в столице Катара, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:12:00+03:00
2026-03-10T14:12:00+03:00
2026-03-10T14:17:00+03:00
катар
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077442993_0:273:2673:1776_1920x0_80_0_0_c8b30e48b043375e5ec851f586e43a3f.jpg
https://ria.ru/20260309/tegeran-2079513788.html
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077442993_0:0:2369:1776_1920x0_80_0_0_79030169b0dc733fc99b4c757f9a33c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В столице Катара прогремели взрывы, пишут СМИ
Reuters: в Дохе прогремели взрывы