Часть россиян с круизных судов не захотела покидать Катар на автобусах

ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Некоторые российские туристы с застрявших в порту катарской столицы Дохи круизных лайнеров отказались эвакуироваться на автобусах через Саудовскую Аравию и ждут возможности улететь на родину из Катара, рассказала РИА Новости одна из пассажирок Елена, она оказалась в путешествии по странам Персидского залива вместе со своей семьей.
"Мы отказались уезжать через Саудовскую Аравию, потому что, во-первых, это очень долго и тяжело, во-вторых, у нас было большое путешествие также до круиза, и мы потратили почти все деньги, поэтому ждём, когда сможем вернуться домой из Дохи", - пояснила она.
При этом во вторник, 10 марта, остающиеся на судах россияне должны будут их покинуть и до отлета проживать в отелях в городе. Елена рассчитывает, что расходы за проживание в гостинице возьмут на себя власти Катара.
Около 75 пассажиров круизных лайнеров из России покинули Доху в понедельник вечером на двух автобусах, выехав в Саудовскую Аравию, выезд еще более 50 россиян планировался на вторник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.