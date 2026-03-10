Часть россиян с круизных судов не захотела покидать Катар на автобусах

ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Некоторые российские туристы с застрявших в порту катарской столицы Дохи круизных лайнеров отказались эвакуироваться на автобусах через Саудовскую Аравию и ждут возможности улететь на родину из Катара, рассказала РИА Новости одна из пассажирок Елена, она оказалась в путешествии по странам Персидского залива вместе со своей семьей.