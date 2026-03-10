В Катаре за использование дронов задержали пять человек

ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Полиция Катара задержала пять человек за нарушение запрета на использование в стране дронов во время военного конфликта в регионе, сообщило МВД эмирата.

Как указало ведомство, решение о запрете на использование, эксплуатацию или запуск беспилотников любого типа, размера и с любыми функциями на всей территории страны направлено на повышение общественной безопасности и защиту населения. Оно распространяется на всех жителей Катара и туристов, а также на правительственные и полуправительственные органы, компании и учреждения.