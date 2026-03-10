https://ria.ru/20260310/katar-2079592011.html
В Катаре за использование дронов задержали пять человек
Полиция Катара задержала пять человек за нарушение запрета на использование в стране дронов во время военного конфликта в регионе, сообщило МВД эмирата. РИА Новости, 10.03.2026
катар
ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Полиция Катара задержала пять человек за нарушение запрета на использование в стране дронов во время военного конфликта в регионе, сообщило МВД эмирата.
"Пять человек задержаны в Катаре
за нарушение запрета на использование или эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов на всей территории страны", - говорится в сообщении.
По информации МВД, нарушители "переданы компетентным органам в соответствии с установленными правовыми процедурами".
Как указало ведомство, решение о запрете на использование, эксплуатацию или запуск беспилотников любого типа, размера и с любыми функциями на всей территории страны направлено на повышение общественной безопасности и защиту населения. Оно распространяется на всех жителей Катара и туристов, а также на правительственные и полуправительственные органы, компании и учреждения.