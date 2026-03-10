Врач предупредила о связи между кариесом и заболеваниями мозга

"Прямой связи "кариес равно опухоль мозга" нет, но косвенная и очень опасная связь существует. Путь инфекции короткий. Когда у человека развивается осложнение кариеса (особенно периодонтит или флюс), агрессивные бактерии, попавшие в кость челюсти, по кровеносным сосудам могут попасть, в том числе, в головной мозг и его оболочки. Это может вызвать состояния, угрожающие жизни человека, такие как абсцесс головного мозга (по сути, гнойник в мозговой ткани). Лечится крайне тяжело, нейрохирургами; менингит (воспаление оболочек мозга); тромбоз кавернозного синуса (закупорка одного из главных сосудов черепа) – состояние с высокой смертностью", – рассказала профессор.