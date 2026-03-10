https://ria.ru/20260310/karies-2079594038.html
Врач предупредила о связи между кариесом и заболеваниями мозга
КЕМЕРОВО, 10 мар – РИА Новости. Между кариесом и заболеваниями мозга существует косвенная, но очень опасная связь, рассказала РИА Новости заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Тё.
"Прямой связи "кариес равно опухоль мозга" нет, но косвенная и очень опасная связь существует. Путь инфекции короткий. Когда у человека развивается осложнение кариеса (особенно периодонтит или флюс), агрессивные бактерии, попавшие в кость челюсти, по кровеносным сосудам могут попасть, в том числе, в головной мозг и его оболочки. Это может вызвать состояния, угрожающие жизни человека, такие как абсцесс головного мозга (по сути, гнойник в мозговой ткани). Лечится крайне тяжело, нейрохирургами; менингит (воспаление оболочек мозга); тромбоз кавернозного синуса (закупорка одного из главных сосудов черепа) – состояние с высокой смертностью", – рассказала профессор.
Тё отметила, что по статистике в 10-15% случаев источник таких тяжелых внутричерепных инфекций находят именно в запущенных зубах.
"Так что лечить зубы нужно не только для красивой улыбки, но и для защиты головного мозга", – заключила доктор.