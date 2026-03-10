В Сумской области ведется кампания по дискредитации командования "Севера"

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинские информационные структуры в Сумской области проводят кампанию по дискредитации командного состава российской группировки войск "Север", распространяя сообщения от имени военнослужащих и офицеров, сообщил РИА Новости в российских силовых структурах.

По его словам, пропагандисты используют анонимные аккаунты и пытаются воздействовать на российских волонтеров и военных блогеров.

« "От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом", — рассказал собеседник агентства.

После этого, по его словам, тем же адресатам с нескольких анонимных аккаунтов начинают поступать новые сообщения — уже якобы от имени рядовых военнослужащих, в которых утверждается, что командование якобы допускает издевательства над бойцами.

"Враг рассчитывает, что таким образом его фейки будут распространяться на российских ресурсах", — добавил собеседник агентства.

На Сумском направлении действуют подразделения группировки "Север". За минувшие сутки потери противника на этом участке фронта составили до 260 боевиков, две ББМ, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, один склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.