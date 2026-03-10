Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области ведется кампания по дискредитации командования "Севера" - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 10.03.2026 (обновлено: 07:47 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/kampaniya-2079602533.html
В Сумской области ведется кампания по дискредитации командования "Севера"
В Сумской области ведется кампания по дискредитации командования "Севера" - РИА Новости, 10.03.2026
В Сумской области ведется кампания по дискредитации командования "Севера"
Украинские информационные структуры в Сумской области проводят кампанию по дискредитации командного состава российской группировки войск "Север", распространяя... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T06:37:00+03:00
2026-03-10T07:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_a1dd07364443fc0f0d41690d51617239.jpg
https://ria.ru/20260309/siloviki-2079546200.html
https://ria.ru/20260310/vsu-2079602227.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fbf8f10bd89d139ad283cb0aa768bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область
Специальная военная операция на Украине, Сумская область
В Сумской области ведется кампания по дискредитации командования "Севера"

РИА Новости: против командования "Севера" ведут кампанию по дискредитации

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинские информационные структуры в Сумской области проводят кампанию по дискредитации командного состава российской группировки войск "Север", распространяя сообщения от имени военнослужащих и офицеров, сообщил РИА Новости в российских силовых структурах.
По его словам, пропагандисты используют анонимные аккаунты и пытаются воздействовать на российских волонтеров и военных блогеров.
Украинский военнослужащий в укрытии - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Силовики: командование ВСУ в Сумской области незаконно обогащается
Вчера, 18:37
«
"От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом", — рассказал собеседник агентства.
После этого, по его словам, тем же адресатам с нескольких анонимных аккаунтов начинают поступать новые сообщения — уже якобы от имени рядовых военнослужащих, в которых утверждается, что командование якобы допускает издевательства над бойцами.
"Враг рассчитывает, что таким образом его фейки будут распространяться на российских ресурсах", — добавил собеседник агентства.
На Сумском направлении действуют подразделения группировки "Север". За минувшие сутки потери противника на этом участке фронта составили до 260 боевиков, две ББМ, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, один склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Вооруженные силы успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с этим регионом.
Родственники пропавших военных ВСУ во время акции в Кировограде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Жены пропавших военных ВСУ вышли на акцию в Кировограде
06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала