Правительство одобрило методику оценки финансового суверенитета

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило методику расчета ключевых показателей для оценки уровня финансового суверенитета страны и подготовки условий развития стабильного финансового рынка, сообщает Минфин.

"Правительство РФ одобрило методику расчета ключевых показателей, отражающих состояние финансового суверенитета Российской Федерации. Соответствующее Распоряжение правительства от 6 марта 2026 года № 434-р подписано", - сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

"Документ направлен на создание единого подхода к оценке уровня финансового суверенитета страны и подготовку условий для стабильного развития финансового рынка до 2030 года с учетом национальных приоритетов", - отмечается в материалах.

Финансовый суверенитет России является неотъемлемой частью государственного суверенитета страны и важнейшей частью национальной безопасности, поэтому утвержденная методика позволит применять единый подход при проведении его оценки, говорится в материалах. Речь идет о проведении государством единой финансовой и денежно-кредитной политики, обеспечении стабильности финансового рынка, а также способности экономики формировать необходимые ресурсы для развития.

"В документе представлены методики расчета показателей уровня развития финансового рынка. Они включают расчет доли активов финансовых организаций к ВВП, объем капитализации фондового рынка относительно ВВП, долю долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений. Также представлена методика расчета показателя, отражающего устойчивость финансового рынка России к внешнеэкономическим факторам. Она будет зависеть от доли расчетов в рублях и национальной валюте дружественных государств за товары в рамках внешнеэкономической деятельности", - говорится в материалах.