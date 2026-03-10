Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило методику оценки финансового суверенитета - РИА Новости, 10.03.2026
21:33 10.03.2026
Правительство одобрило методику оценки финансового суверенитета
Правительство одобрило методику оценки финансового суверенитета - РИА Новости, 10.03.2026
Правительство одобрило методику оценки финансового суверенитета
Правительство РФ одобрило методику расчета ключевых показателей для оценки уровня финансового суверенитета страны и подготовки условий развития стабильного... РИА Новости, 10.03.2026
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
россия
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Правительство РФ
Правительство одобрило методику оценки финансового суверенитета

Правительство одобрило методику оценки финансового суверенитета России

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило методику расчета ключевых показателей для оценки уровня финансового суверенитета страны и подготовки условий развития стабильного финансового рынка, сообщает Минфин.
"Правительство РФ одобрило методику расчета ключевых показателей, отражающих состояние финансового суверенитета Российской Федерации. Соответствующее Распоряжение правительства от 6 марта 2026 года № 434-р подписано", - сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.
"Документ направлен на создание единого подхода к оценке уровня финансового суверенитета страны и подготовку условий для стабильного развития финансового рынка до 2030 года с учетом национальных приоритетов", - отмечается в материалах.
Финансовый суверенитет России является неотъемлемой частью государственного суверенитета страны и важнейшей частью национальной безопасности, поэтому утвержденная методика позволит применять единый подход при проведении его оценки, говорится в материалах. Речь идет о проведении государством единой финансовой и денежно-кредитной политики, обеспечении стабильности финансового рынка, а также способности экономики формировать необходимые ресурсы для развития.
"В документе представлены методики расчета показателей уровня развития финансового рынка. Они включают расчет доли активов финансовых организаций к ВВП, объем капитализации фондового рынка относительно ВВП, долю долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений. Также представлена методика расчета показателя, отражающего устойчивость финансового рынка России к внешнеэкономическим факторам. Она будет зависеть от доли расчетов в рублях и национальной валюте дружественных государств за товары в рамках внешнеэкономической деятельности", - говорится в материалах.
По итогам расчетов подготовленные аналитические отчеты будут направляться в правительство для принятия решений и формирования стратегических мер развития финансового сектора, отметили в Минфине.
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Правительство РФ
 
 
