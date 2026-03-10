ЦАХАЛ сообщила об ударе по пусковой ракетной установке в секторе Газа

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по пусковой ракетной установке, как утверждается, палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября 2025 года. Как ранее заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад, израильская армия сотни раз нарушила режим прекращения огня.