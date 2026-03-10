https://ria.ru/20260310/izrail-2079818525.html
ЦАХАЛ сообщила об ударе по пусковой ракетной установке в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по пусковой ракетной установке, как утверждается, палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 10.03.2026
