ЦАХАЛ сообщила об ударе по пусковой ракетной установке в секторе Газа
23:39 10.03.2026
ЦАХАЛ сообщила об ударе по пусковой ракетной установке в секторе Газа
ЦАХАЛ сообщила об ударе по пусковой ракетной установке в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по пусковой ракетной установке, как утверждается, палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 10.03.2026
ЦАХАЛ сообщила об ударе по пусковой ракетной установке в секторе Газа

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по пусковой ракетной установке, как утверждается, палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
"Армия обороны Израиля нанесла удар по пусковой ракетной установке в районе Сабра города Газа. Эта установка использовалась террористической организацией ХАМАС для запуска ракет по израильской территории. Использование этой установки является нарушением соглашения о прекращении огня", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября 2025 года. Как ранее заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад, израильская армия сотни раз нарушила режим прекращения огня.
