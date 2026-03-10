МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Армия Израиля сообщила об устранении командира подразделения "Насер" движения "Хезболлах" в Ливане.
https://ria.ru/20260310/izrail-2079800982.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира подразделения движения "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира подразделения движения "Хезболлы" - РИА Новости, 10.03.2026
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира подразделения движения "Хезболлы"
Армия Израиля сообщила об устранении командира подразделения "Насер" движения "Хезболлах" в Ливане. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T21:06:00+03:00
2026-03-10T21:06:00+03:00
2026-03-10T21:06:00+03:00
в мире
израиль
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079390650_0:76:3070:1803_1920x0_80_0_0_3b48ea26e3348ad80b38b8b423cc51a5.jpg
https://ria.ru/20260310/hezbolla-2079800268.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079390650_55:0:2784:2047_1920x0_80_0_0_0d5c63426e257069bd90fb6d49f5e73f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира подразделения движения "Хезболлы"
Армия Израиля заявила об устранении командира подразделения "Насер" "Хезболлы"
© REUTERS / Amir CohenИзраильские танки
© REUTERS / Amir Cohen
Израильские танки. Архивное фото