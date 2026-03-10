Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира подразделения движения "Хезболлы" - РИА Новости, 10.03.2026
21:06 10.03.2026
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира подразделения движения "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира подразделения движения "Хезболлы"
в мире
израиль
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
ливан
в мире, израиль, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира подразделения движения "Хезболлы"

Армия Израиля заявила об устранении командира подразделения "Насер" "Хезболлы"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Армия Израиля сообщила об устранении командира подразделения "Насер" движения "Хезболлах" в Ливане.
"В воскресенье ВВС Израиля... ликвидировали Хассана Саламеха, командира подразделения "Насер" движения "Хезболлах", - говорится в сообщении армии.
Бойцы ливанского движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: "Хезболла" проводит операции в Ливане на границе с Израилем и Сирией
В мире Израиль Ливан Хезболла Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
