Глава МИД Израиля не исключил возможности убийства нового лидера Ирана

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в интервью CNN не исключил, что новый верховный лидер Ирана также будет убит.

Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи , избран новым верховным лидером исламской республики.

"Подождите и вы сами всё увидите… Как я прежде говорил, во время войны мы никогда не раскрываем наших планов. Вам нужно подождать, и вы сами всё увидите", - отметил Саар, отвечая на вопрос, является ли новый лидер Ирана целью для Израиля.

Глава израильского МИД также выразил мнение, что именно "12-дневная война" спровоцировала протесты, начавшиеся в Иране с конца декабря 2025 года.

"Я полагаю, то, что мы видели на улицах Ирана в декабре-январе, является следствием нашего июньского нападения, нанесшего серьёзный урон имиджу властей как внутри страны, так и на международной арене. Необходимо создать условия, в которых иранский народ сможет действовать. И мы последовательно этим занимаемся, истощая режим в стране", - подчеркнул Саар.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока . В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.