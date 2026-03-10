https://ria.ru/20260310/izrail-2079741052.html
ЦАХАЛ наносит удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
ЦАХАЛ наносит удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 10.03.2026
ЦАХАЛ наносит удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала наносить удары по инфраструктуре движения "Хезболлах" в районе Дахия в Бейруте. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
бейрут
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
бейрут
ЦАХАЛ наносит удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
ЦАХАЛ начала наносить удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте