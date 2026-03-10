Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ наносит удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
16:39 10.03.2026
ЦАХАЛ наносит удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
ЦАХАЛ наносит удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала наносить удары по инфраструктуре движения "Хезболлах" в районе Дахия в Бейруте. РИА Новости, 10.03.2026
ЦАХАЛ наносит удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте

ЦАХАЛ начала наносить удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте

Израильские военные
Израильские военные
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала наносить удары по инфраструктуре движения "Хезболлах" в районе Дахия в Бейруте.
"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по инфраструктуре "Хезболлах" в Дахие в Бейруте", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
