Посольство России в Израиле регистрирует браки, несмотря на обстрелы
Консульский отдел посольства России в Тель-Авиве оказывал услуги по регистрации браков и выдаче свидетельств о рождении, несмотря на ситуацию с безопасностью и... РИА Новости, 10.03.2026
Посольство России в Израиле регистрирует браки, несмотря на обстрелы
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Тель-Авиве оказывал услуги по регистрации браков и выдаче свидетельств о рождении, несмотря на ситуацию с безопасностью и ежедневные ракетные обстрелы, рассказала РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Израиле Екатерина Таразевич.
"Как раз буквально в первые дни эскалации у нас была регистрация брака. Он был запланирован. Люди сначала подают заявления, и по закону это рассматривается в течение месяца. Срок подошел, и была запись к нам на регистрацию брака. Конечно, мы их приняли", - сказала Таразевич.
По словам дипломата, на прошлой неделе приходила пара с грудным ребенком.
"Выдали свидетельство о рождении российского образца и оформили гражданство Российской Федерации", - отметила заведующая консульским отделом посольства.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.