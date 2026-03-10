Посольство России в Израиле регистрирует браки, несмотря на обстрелы

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Тель-Авиве оказывал услуги по регистрации браков и выдаче свидетельств о рождении, несмотря на ситуацию с безопасностью и ежедневные ракетные обстрелы, рассказала РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Израиле Екатерина Таразевич.

"Как раз буквально в первые дни эскалации у нас была регистрация брака. Он был запланирован. Люди сначала подают заявления, и по закону это рассматривается в течение месяца. Срок подошел, и была запись к нам на регистрацию брака. Конечно, мы их приняли", - сказала Таразевич.