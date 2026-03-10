Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Израиле регистрирует браки, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 10.03.2026
15:42 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/izrail-2079719699.html
Посольство России в Израиле регистрирует браки, несмотря на обстрелы
Посольство России в Израиле регистрирует браки, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 10.03.2026
Посольство России в Израиле регистрирует браки, несмотря на обстрелы
Консульский отдел посольства России в Тель-Авиве оказывал услуги по регистрации браков и выдаче свидетельств о рождении, несмотря на ситуацию с безопасностью и... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:42:00+03:00
2026-03-10T15:42:00+03:00
Посольство России в Израиле регистрирует браки, несмотря на обстрелы

Таразевич: посольство России в Тель-Авиве регистрирует браки и рождение детей

© REUTERS / Dylan MartinezДым на месте удара в Тель-Авиве
Дым на месте удара в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Дым на месте удара в Тель-Авиве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Тель-Авиве оказывал услуги по регистрации браков и выдаче свидетельств о рождении, несмотря на ситуацию с безопасностью и ежедневные ракетные обстрелы, рассказала РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Израиле Екатерина Таразевич.
"Как раз буквально в первые дни эскалации у нас была регистрация брака. Он был запланирован. Люди сначала подают заявления, и по закону это рассматривается в течение месяца. Срок подошел, и была запись к нам на регистрацию брака. Конечно, мы их приняли", - сказала Таразевич.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Посольство России в Израиле получило тысячу экстренных обращений от граждан
Вчера, 15:04
По словам дипломата, на прошлой неделе приходила пара с грудным ребенком.
"Выдали свидетельство о рождении российского образца и оформили гражданство Российской Федерации", - отметила заведующая консульским отделом посольства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Посольство в Израиле работает со срочными обращениями россиян
Вчера, 15:11
 
