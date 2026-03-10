Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
15:29 10.03.2026 (обновлено: 15:37 10.03.2026)
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2026
© AP Photo / Ohad ZwigenbergТель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Тель-Авив, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее армия Израиля сообщила, что зафиксировала пуски ракет из Ирана.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории центрального Израиля, в том числе в районе Иерусалима, а также на Западном берегу реки Иордан.
В понедельник в центральной части Израиля один человек погиб и несколько пострадали от падения ракетных осколков.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Израиль нанес удар по школе в иранской провинции Маркази, пишут СМИ
Тель-АвивИзраильИранВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
