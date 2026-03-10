Рейтинг@Mail.ru
14:31 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/izrail-2079701299.html
ЦАХАЛ ведет перехват ракет, запущенных Ираном
ЦАХАЛ ведет перехват ракет, запущенных Ираном
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что работает над перехватом ракет, запущенных Ираном на территорию страны. РИА Новости, 10.03.2026
ЦАХАЛ ведет перехват ракет, запущенных Ираном

ЦАХАЛ заявила, что в настоящее время ведет перехват ракет, запущенных Ираном

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что работает над перехватом ракет, запущенных Ираном на территорию страны.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Дым на месте взрыва в Ливане - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
ВОЗ получила данные об использовании ЦАХАЛ снарядов с фосфором в Ливане
