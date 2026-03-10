https://ria.ru/20260310/izrail-2079700038.html
Израиль усилил блокаду Газы на фоне событий вокруг Ирана, сообщили власти
Израиль усилил блокаду Газы на фоне событий вокруг Ирана, сообщили власти - РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:27:00+03:00
ГАЗА, 10 мар - РИА Новости. Израиль воспользовался эскалацией вокруг Ирана для усиления блокады сектора Газа, что создает угрозу для обеспечения продовольствием и топливом более двух миллионов палестинцев, заявил РИА Новости официальный представитель действующих властей в Газе Исмаил ас-Савабта.
"Правительство Израиля
использовало события в регионе для усиления ограничительных мер и введения дополнительных рестрикций на ввоз продовольствия и топлива в сектор Газа, что привело к обострению гуманитарного кризиса", - сказал ас-Савабта.
По его словам, сложившаяся ситуация уже привела к "сбою в обеспечении жизненно важных поставок, от которых зависят более 2,4 миллиона человек".
Он пояснил, что в сектор был завезен лишь 1081 грузовик с топливом вместо 7400. Кроме того, по его словам, Израиль полностью блокирует ввоз природного газа, который используется для приготовления пищи.
Собеседник агентства добавил, что нехватка топлива парализует работу водонапорных станций, больниц и муниципальных служб.
По словам палестинского представителя, КПП Рафах
на границе Египта
и сектора Газа закрыт для выезда больных и раненых, что лишает тысячи людей возможности получить лечение.
"В секторе наблюдается беспрецедентный рост цен на товары первой необходимости, снижение покупательной способности семей на фоне нищеты и безработицы", - сказал ас-Савабта.