Израиль усилил блокаду Газы на фоне событий вокруг Ирана, сообщили власти

© Фото : соцсети Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа

ГАЗА, 10 мар - РИА Новости. Израиль воспользовался эскалацией вокруг Ирана для усиления блокады сектора Газа, что создает угрозу для обеспечения продовольствием и топливом более двух миллионов палестинцев, заявил РИА Новости официальный представитель действующих властей в Газе Исмаил ас-Савабта.

"Правительство Израиля использовало события в регионе для усиления ограничительных мер и введения дополнительных рестрикций на ввоз продовольствия и топлива в сектор Газа, что привело к обострению гуманитарного кризиса", - сказал ас-Савабта.

По его словам, сложившаяся ситуация уже привела к "сбою в обеспечении жизненно важных поставок, от которых зависят более 2,4 миллиона человек".

Он пояснил, что в сектор был завезен лишь 1081 грузовик с топливом вместо 7400. Кроме того, по его словам, Израиль полностью блокирует ввоз природного газа, который используется для приготовления пищи.

Собеседник агентства добавил, что нехватка топлива парализует работу водонапорных станций, больниц и муниципальных служб.

По словам палестинского представителя, КПП Рафах на границе Египта и сектора Газа закрыт для выезда больных и раненых, что лишает тысячи людей возможности получить лечение.