Рейтинг@Mail.ru
Израиль усилил блокаду Газы на фоне событий вокруг Ирана, сообщили власти - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/izrail-2079700038.html
Израиль усилил блокаду Газы на фоне событий вокруг Ирана, сообщили власти
Израиль усилил блокаду Газы на фоне событий вокруг Ирана, сообщили власти - РИА Новости, 10.03.2026
Израиль усилил блокаду Газы на фоне событий вокруг Ирана, сообщили власти
Израиль воспользовался эскалацией вокруг Ирана для усиления блокады сектора Газа, что создает угрозу для обеспечения продовольствием и топливом более двух... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:27:00+03:00
2026-03-10T14:27:00+03:00
в мире
израиль
иран
рафах (провинция)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049190789_0:340:960:880_1920x0_80_0_0_ba6a606d0f93335fd82ca509b1613bb5.jpg
https://ria.ru/20260308/gaza-2079332796.html
https://ria.ru/20260309/iran-2079545852.html
израиль
иран
рафах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049190789_0:250:960:970_1920x0_80_0_0_156ec7348d3bd29fd58f367d3a3671b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, рафах (провинция), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Рафах (провинция), Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль усилил блокаду Газы на фоне событий вокруг Ирана, сообщили власти

Ас-Савабта: Израиль усилил блокаду Газы на фоне событий вокруг Ирана

© Фото : соцсетиДым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : соцсети
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГАЗА, 10 мар - РИА Новости. Израиль воспользовался эскалацией вокруг Ирана для усиления блокады сектора Газа, что создает угрозу для обеспечения продовольствием и топливом более двух миллионов палестинцев, заявил РИА Новости официальный представитель действующих властей в Газе Исмаил ас-Савабта.
"Правительство Израиля использовало события в регионе для усиления ограничительных мер и введения дополнительных рестрикций на ввоз продовольствия и топлива в сектор Газа, что привело к обострению гуманитарного кризиса", - сказал ас-Савабта.
КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Созданному по плану Трампа комитету технократов не разрешают въехать в Газу
8 марта, 06:42
По его словам, сложившаяся ситуация уже привела к "сбою в обеспечении жизненно важных поставок, от которых зависят более 2,4 миллиона человек".
Он пояснил, что в сектор был завезен лишь 1081 грузовик с топливом вместо 7400. Кроме того, по его словам, Израиль полностью блокирует ввоз природного газа, который используется для приготовления пищи.
Собеседник агентства добавил, что нехватка топлива парализует работу водонапорных станций, больниц и муниципальных служб.
По словам палестинского представителя, КПП Рафах на границе Египта и сектора Газа закрыт для выезда больных и раненых, что лишает тысячи людей возможности получить лечение.
"В секторе наблюдается беспрецедентный рост цен на товары первой необходимости, снижение покупательной способности семей на фоне нищеты и безработицы", - сказал ас-Савабта.
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
СМИ: переговоры по Газе приостановили на фоне операции США в Иране
9 марта, 18:34
 
В миреИзраильИранРафах (провинция)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала