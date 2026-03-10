Премьер Ирака поздравил сына Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

БАГДАД, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поздравил сына погибшего от ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи Моджтабу с избранием на пост верховного лидера Ирана, говорится в поступившем РИА Новости послании премьера.

"Мы выражаем уверенность в способности нового руководства Исламской Республики Иран преодолеть этот критический период и еще больше укрепить единство иранского народа перед лицом нынешних вызовов", - добавил ас-Судани.