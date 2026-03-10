Рейтинг@Mail.ru
Премьер Ирака поздравил сына Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/izbranie-2079582964.html
Премьер Ирака поздравил сына Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
Премьер Ирака поздравил сына Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
Премьер Ирака поздравил сына Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поздравил сына погибшего от ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи Моджтабу с избранием на пост верховного лидера РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T00:21:00+03:00
2026-03-10T00:21:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883532562_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b78e420e240e2e1be238c52fa398f2d3.jpg
https://ria.ru/20260309/lukashenko--2079554428.html
https://ria.ru/20260309/izbranie-2079579427.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883532562_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4087b97f5fe5d910ac5994fcf254a272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Премьер Ирака поздравил сына Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

Премьер ас-Судани поздравил сына Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

© AP Photo / Jerome DelayМухаммед Шиа Ас-Судани
Мухаммед Шиа Ас-Судани - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Jerome Delay
Мухаммед Шиа Ас-Судани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАГДАД, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поздравил сына погибшего от ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи Моджтабу с избранием на пост верховного лидера Ирана, говорится в поступившем РИА Новости послании премьера.
Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Лукашенко поздравил сына Али Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
Вчера, 19:25
"От всей души поздравляю его высокопреосвященство аятоллу Моджтабу Али Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Исламской Республики Иран", - отметил ас-Судани, добавив, что Багдад поддерживает все шаги Ирана ради прекращения конфликта и защиты его суверенитета.
"Мы выражаем уверенность в способности нового руководства Исламской Республики Иран преодолеть этот критический период и еще больше укрепить единство иранского народа перед лицом нынешних вызовов", - добавил ас-Судани.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Эксперт прокомментировал избрание сына Хаменеи лидером Ирана
Вчера, 23:37
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала