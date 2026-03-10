Рейтинг@Mail.ru
Исполнители терактов Киева лишены чувства самосохранения, заявил Бортников - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/ispolniteli-2079628378.html
Исполнители терактов Киева лишены чувства самосохранения, заявил Бортников
Исполнители терактов Киева лишены чувства самосохранения, заявил Бортников - РИА Новости, 10.03.2026
Исполнители терактов Киева лишены чувства самосохранения, заявил Бортников
Лица, соглашающиеся по заданию украинских спецслужб стать "живыми бомбами", лишены элементарного чувства самосохранения, заявил председатель Национального... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:23:00+03:00
2026-03-10T10:23:00+03:00
екатеринбург
россия
москва
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155159/44/1551594492_0:0:3250:1829_1920x0_80_0_0_65047ac34ed82fc9c8d3d5d82377b47c.jpg
https://ria.ru/20260310/ukraina-2079626893.html
https://ria.ru/20260310/terakty-2079619703.html
екатеринбург
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155159/44/1551594492_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_b4c9b4b552d9089776709e1bd430933e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, россия, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Екатеринбург, Россия, Москва, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Исполнители терактов Киева лишены чувства самосохранения, заявил Бортников

Бортников: у исполнителей терактов Киевского режима нет чувства самосохранения

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Лица, соглашающиеся по заданию украинских спецслужб стать "живыми бомбами", лишены элементарного чувства самосохранения, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
Исполнители терактов всегда отдают себе отчет в том, что готовящиеся ими преступления неизбежно повлекут за собой многочисленные жертвы среди гражданского населения, рассказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия со дня создания НАК.
Сотрудники подразделений специального назначения - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Бортников ответил на вопрос об отмене режима КТО в приграничье с Украиной
Вчера, 10:14
"Я понимаю, когда речь идет о так называемых "идейных борцах с режимом" - они враги, и отношение к ним будет соответствующим. Но я, честно говоря, не устаю удивляться людям, которые под влиянием мошеннических схем либо из корыстных побуждений соглашаются стать "живыми бомбами" в руках противника", - отметил Бортников.
По его словам, такие факты регулярно освещаются в СМИ, набирают широкую аудиторию, "но не становятся, к сожалению, поучительными примерами". "Более того, последние события в Москве у Савеловского вокзала и в Екатеринбурге, когда украинские "кураторы" подорвали нанятых ими людей, показали, что у отдельных лиц нет даже элементарного чувства самосохранения", - сказал Бортников.
По версии Следственного комитета РФ, в ночь на 24 февраля к трем сотрудникам ДПС на площади Савеловского вокзала подошёл мужчина и произвел самоподрыв, в результате чего погибли один полицейский и сам злоумышленник - 22-летний уроженец Удмуртии. Двое сотрудников были госпитализированы.
ФСБ 3 марта сообщила, что в Екатеринбурге предотвращен теракт, планировавшийся гражданином РФ по заданию спецслужб Украины. Он получил от куратора поддельный паспорт, сведения об адресе проживания одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия и два самодельных взрывных устройства. При задержании диверсанта украинский куратор устранил его дистанционным подрывом, российские силовики не пострадали.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Бортников рассказал о предотвращении взрывов бомб и стрельбы в транспорте
Вчера, 09:52
 
ЕкатеринбургРоссияМоскваАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала