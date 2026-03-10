Исполнители терактов Киева лишены чувства самосохранения, заявил Бортников

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Лица, соглашающиеся по заданию украинских спецслужб стать "живыми бомбами", лишены элементарного чувства самосохранения, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
Исполнители терактов всегда отдают себе отчет в том, что готовящиеся ими преступления неизбежно повлекут за собой многочисленные жертвы среди гражданского населения, рассказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия со дня создания НАК.
"Я понимаю, когда речь идет о так называемых "идейных борцах с режимом" - они враги, и отношение к ним будет соответствующим. Но я, честно говоря, не устаю удивляться людям, которые под влиянием мошеннических схем либо из корыстных побуждений соглашаются стать "живыми бомбами" в руках противника", - отметил Бортников.
По его словам, такие факты регулярно освещаются в СМИ, набирают широкую аудиторию, "но не становятся, к сожалению, поучительными примерами". "Более того, последние события в Москве у Савеловского вокзала и в Екатеринбурге, когда украинские "кураторы" подорвали нанятых ими людей, показали, что у отдельных лиц нет даже элементарного чувства самосохранения", - сказал Бортников.
По версии Следственного комитета РФ, в ночь на 24 февраля к трем сотрудникам ДПС на площади Савеловского вокзала подошёл мужчина и произвел самоподрыв, в результате чего погибли один полицейский и сам злоумышленник - 22-летний уроженец Удмуртии. Двое сотрудников были госпитализированы.
ФСБ 3 марта сообщила, что в Екатеринбурге предотвращен теракт, планировавшийся гражданином РФ по заданию спецслужб Украины. Он получил от куратора поддельный паспорт, сведения об адресе проживания одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия и два самодельных взрывных устройства. При задержании диверсанта украинский куратор устранил его дистанционным подрывом, российские силовики не пострадали.