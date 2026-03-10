Блогер Михеев подал новый иск к продюсеру Разину

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Блогер Евгений Михеев подал новый иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к музыкальному продюсеру Андрею Разину, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Иск поступил в инстанцию в январе, по нему уже состоялась беседа, а рассмотрение по существу назначили на 12 марта. Суть претензий Михеева к Разину не сообщается.