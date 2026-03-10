https://ria.ru/20260310/isk-2079603866.html
Блогер Михеев подал новый иск к продюсеру Разину
Блогер Михеев подал новый иск к продюсеру Разину - РИА Новости, 10.03.2026
Блогер Михеев подал новый иск к продюсеру Разину
Блогер Евгений Михеев подал новый иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к музыкальному продюсеру Андрею Разину, свидетельствуют данные суда,... РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Блогер Евгений Михеев подал новый иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к музыкальному продюсеру Андрею Разину, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Иск поступил в инстанцию в январе, по нему уже состоялась беседа, а рассмотрение по существу назначили на 12 марта. Суть претензий Михеева к Разину не сообщается.
Ранее суд признал оскорбительными высказывания Разина, который назвал Михеева "мерзавцем", "гаденышем" и "педофилом", и обязал публично опровергнуть эти сведения, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время Разин
заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере и объявлен в международный розыск.