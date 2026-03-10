Рейтинг@Mail.ru
Блогер Михеев подал новый иск к продюсеру Разину - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/isk-2079603866.html
Блогер Михеев подал новый иск к продюсеру Разину
Блогер Михеев подал новый иск к продюсеру Разину - РИА Новости, 10.03.2026
Блогер Михеев подал новый иск к продюсеру Разину
Блогер Евгений Михеев подал новый иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к музыкальному продюсеру Андрею Разину, свидетельствуют данные суда,... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T07:13:00+03:00
2026-03-10T07:13:00+03:00
андрей разин
евгений михеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914186849_0:0:651:366_1920x0_80_0_0_d236c9a54124d79a230d0e7e45187052.jpg
https://ria.ru/20260305/razin-2078818005.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914186849_126:0:614:366_1920x0_80_0_0_bcb1560d0ae57349ad9ae3982d54d55f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей разин, евгений михеев
Андрей Разин, Евгений Михеев
Блогер Михеев подал новый иск к продюсеру Разину

РИА Новости: блогер Михеев подал новый иск о защите чести к продюсеру Разину

© Андрей Разин Продюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Блогер Евгений Михеев подал новый иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к музыкальному продюсеру Андрею Разину, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Иск поступил в инстанцию в январе, по нему уже состоялась беседа, а рассмотрение по существу назначили на 12 марта. Суть претензий Михеева к Разину не сообщается.
Ранее суд признал оскорбительными высказывания Разина, который назвал Михеева "мерзавцем", "гаденышем" и "педофилом", и обязал публично опровергнуть эти сведения, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время Разин заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере и объявлен в международный розыск.
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Суд в Сочи приостановил рассмотрение иска продюсера "Ласкового мая" Разина
5 марта, 17:33
 
Андрей РазинЕвгений Михеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала