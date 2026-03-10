Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске задержали пьяного водителя с превышением нормы алкоголя в 28 раз
11:38 10.03.2026 (обновлено: 13:13 10.03.2026)
В Иркутске задержали пьяного водителя с превышением нормы алкоголя в 28 раз
В Иркутске задержали пьяного водителя с превышением нормы алкоголя в 28 раз
происшествия
иркутск
россия
иркутская область
ирина волк
иркутск
россия
иркутская область
происшествия, иркутск, россия, иркутская область, ирина волк
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область, Ирина Волк
В Иркутске задержали пьяного водителя с превышением нормы алкоголя в 28 раз

У водителя, сбежавшего с ДТП в Иркутске, обнаружили превышение нормы алкоголя

© МВД РоссииПьяный водитель уходит с места ДТП в Иркутске
Пьяный водитель уходит с места ДТП в Иркутске - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© МВД России
Пьяный водитель уходит с места ДТП в Иркутске
ИРКУТСК, 10 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции в Иркутске поймали ушедшего пешком с места ДТП водителя, у которого с собой было несколько бутылок горячительного, а алкотестер показал у него почти 28-кратное превышение нормы алкоголя, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее информации, два автомобиля столкнулись в Иркутске, на улице Ширямова. Прибывшие инспекторы установили, что водитель иномарки проигнорировал дорожный знак и врезался в ехавшую навстречу машину женщины. Пострадавший автомобиль получил повреждения, а виновник аварии бросил авто и скрылся.
Спустя некоторое время сотрудники догнали нарушителя, который выглядел сильно пьяным, а при себе у мужчины было несколько бутылок с алкоголем.
"Удивило даже опытных сотрудников Госавтоинспекции. <...> Алкотестер выдал рекордные показания. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр", — написала Волк в своем канале на платформе MAX.
Она отметила, что на мужчину составлены протоколы об административных правонарушениях, его автомобиль помещен на спецстоянку.
Допустимая норма алкоголя для водителя в России — 0,16 миллиграмма этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха. В ГУ МВД по Иркутской области РИА Новости рассказали, что превышение нормы почти в 28 раз при процедуре освидетельствования на алкоголь в выдыхаемом воздухе — абсолютный антирекорд не только в регионе, но и в стране.
ПроисшествияИркутскРоссияИркутская областьИрина Волк
 
 
