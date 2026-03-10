https://ria.ru/20260310/irkutsk-2079653500.html
В Иркутске задержали пьяного водителя с превышением нормы алкоголя в 28 раз
В Иркутске задержали пьяного водителя с превышением нормы алкоголя в 28 раз
В Иркутске задержали пьяного водителя с превышением нормы алкоголя в 28 раз
Сотрудники полиции в Иркутске поймали ушедшего пешком с места ДТП водителя, у которого с собой было несколько бутылок горячительного, а алкотестер показал у...
В Иркутске задержали пьяного водителя с превышением нормы алкоголя в 28 раз
У водителя, сбежавшего с ДТП в Иркутске, обнаружили превышение нормы алкоголя
ИРКУТСК, 10 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции в Иркутске поймали ушедшего пешком с места ДТП водителя, у которого с собой было несколько бутылок горячительного, а алкотестер показал у него почти 28-кратное превышение нормы алкоголя, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее информации, два автомобиля столкнулись в Иркутске
, на улице Ширямова. Прибывшие инспекторы установили, что водитель иномарки проигнорировал дорожный знак и врезался в ехавшую навстречу машину женщины. Пострадавший автомобиль получил повреждения, а виновник аварии бросил авто и скрылся.
Спустя некоторое время сотрудники догнали нарушителя, который выглядел сильно пьяным, а при себе у мужчины было несколько бутылок с алкоголем.
"Удивило даже опытных сотрудников Госавтоинспекции. <...> Алкотестер выдал рекордные показания. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр", — написала Волк
в своем канале на платформе MAX
.
Она отметила, что на мужчину составлены протоколы об административных правонарушениях, его автомобиль помещен на спецстоянку.
Допустимая норма алкоголя для водителя в России
— 0,16 миллиграмма этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха. В ГУ МВД по Иркутской области
РИА Новости рассказали, что превышение нормы почти в 28 раз при процедуре освидетельствования на алкоголь в выдыхаемом воздухе — абсолютный антирекорд не только в регионе, но и в стране.