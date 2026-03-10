https://ria.ru/20260310/irib-2079753585.html
Иран заявил о 28 пострадавших в результате атаки США и Израиля на Тегеран
2026-03-10T17:07:00+03:00
2026-03-10T17:07:00+03:00
2026-03-10T17:10:00+03:00
в мире
сша
израиль
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
Иран заявил о 28 пострадавших в результате атаки США и Израиля на Тегеран
