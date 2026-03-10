Рейтинг@Mail.ru
23:11 10.03.2026 (обновлено: 23:16 10.03.2026)
Прискорбно, что ООН закрывает глаза на удары по Ирану, заявил постпред ИРИ
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал глубоко прискорбным фактом отсутствие реакции Совбеза на удары США и Израиля по республике. РИА Новости, 10.03.2026
© AP Photo / Yuki IwamuraПостоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Архивное фото
ООН, 10 мар - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал глубоко прискорбным фактом отсутствие реакции Совбеза на удары США и Израиля по республике.
"Вызывает глубокое сожаление сохраняющееся молчание Совета Безопасности", - сказал он журналистам.
Совбез закрывает глаза на грубое нарушение устава ООН, заявил дипломат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США и Израиль хотят терроризировать население Ирана, заявил постпред ИРИ
