Прискорбно, что ООН закрывает глаза на удары по Ирану, заявил постпред ИРИ
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал глубоко прискорбным фактом отсутствие реакции Совбеза на удары США и Израиля по республике.
2026-03-10T23:11:00+03:00
2026-03-10T23:11:00+03:00
2026-03-10T23:16:00+03:00
Иравани: глубоко прискорбно, что ООН закрывает глаза на удары по Ирану