Иран не собирался наносить по США превентивный удар, заявил Аракчи
Иран не собирался наносить по США превентивный удар, заявил Аракчи - РИА Новости, 10.03.2026
Иран не собирался наносить по США превентивный удар, заявил Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг заявления о том, что Тегеран собирались нанести превентивный удар по США или американским военным. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:24:00+03:00
2026-03-10T23:24:00+03:00
2026-03-10T23:31:00+03:00
Иран не собирался наносить по США превентивный удар, заявил Аракчи
Аракчи: Иран не собирался наносить по США превентивный удар