Иран не собирался наносить по США превентивный удар, заявил Аракчи - РИА Новости, 10.03.2026
23:24 10.03.2026 (обновлено: 23:31 10.03.2026)
Иран не собирался наносить по США превентивный удар, заявил Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг заявления о том, что Тегеран собирались нанести превентивный удар по США или американским военным.
в мире, иран, тегеран (город), аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, Иран, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
Иран не собирался наносить по США превентивный удар, заявил Аракчи

Аракчи: Иран не собирался наносить по США превентивный удар

© AP Photo / Vahid SalemiРакеты в Тегеране
Ракеты в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Ракеты в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мар – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг заявления о том, что Тегеран собирались нанести превентивный удар по США или американским военным.
"Заявления о том, что Иран планировал нанести удар по США или американским вооруженным силам, будь он превентивным или упреждающим, является сущей ложью", - написал Аракчи на своей странице в социальной сети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран не закрывал Ормузский пролив, заявил Аракчи
