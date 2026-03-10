Рейтинг@Mail.ru
Постпред Ирана при ООН призвал мировое сообщество остановить кровавую войну - РИА Новости, 10.03.2026
23:17 10.03.2026
Постпред Ирана при ООН призвал мировое сообщество остановить кровавую войну
Постпред Ирана при ООН призвал мировое сообщество остановить кровавую войну
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал международное сообщество действовать, чтобы остановить кровавую войну против иранского народа. РИА Новости, 10.03.2026
в мире, иран, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред Ирана при ООН призвал мировое сообщество остановить кровавую войну

Иравани призвал международное сообщество остановить кровавую войну против Ирана

ООН, 10 мар – РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал международное сообщество действовать, чтобы остановить кровавую войну против иранского народа.
"Международное сообщество должно действовать уже сейчас, чтобы остановить эту кровавую войну против иранского народа. Мы примем все необходимые меры для защиты нашего народа, нашей территории и нашей независимости", – сказал он журналистам.
Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США и Израиль хотят терроризировать население Ирана, заявил постпред ИРИ
В миреИранАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
