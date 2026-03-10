https://ria.ru/20260310/iran-2079816791.html
Постпред Ирана при ООН призвал мировое сообщество остановить кровавую войну
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал международное сообщество действовать, чтобы остановить кровавую войну против иранского народа. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
иран
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
Иравани призвал международное сообщество остановить кровавую войну против Ирана