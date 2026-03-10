Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль хотят терроризировать население Ирана, заявил постпред ИРИ - РИА Новости, 10.03.2026
23:15 10.03.2026 (обновлено: 23:25 10.03.2026)
США и Израиль хотят терроризировать население Ирана, заявил постпред ИРИ
Намерения США и Израиля при ударах по Ирану заключаются в том, чтобы терроризировать население, причинять максимум страданий и разрушений, сообщил постпред...
в мире
иран
сша
израиль
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
ООН, 10 мар — РИА Новости. Намерения США и Израиля при ударах по Ирану заключаются в том, чтобы терроризировать население, причинять максимум страданий и разрушений, сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
"Их намерение ясно: терроризировать мирное население, устраивать массовые убийства невинных людей и причинять максимальные разрушения и страдания", — сообщил он журналистам в ООН.
Иравани подчеркнул, что целями ударов становятся иранские школы, больницы, жилые дома, объекты инфраструктуры, спортивные залы и пункты оказания помощи пострадавшим.
Прискорбно, что ООН закрывает глаза на удары по Ирану, заявил постпред ИРИ
