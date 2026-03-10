https://ria.ru/20260310/iran-2079815682.html
Постпред Ирана в ООН рассказал о количестве жертв среди мирного населения
Постпред Ирана в ООН рассказал о количестве жертв среди мирного населения - РИА Новости, 10.03.2026
Постпред Ирана в ООН рассказал о количестве жертв среди мирного населения
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что свыше 1,3 тысячи гражданских лиц в Иране погибли из-за атак США и Израиля, до 9,7 тысячи гражданских... РИА Новости, 10.03.2026
Постпред Ирана в ООН рассказал о количестве жертв среди мирного населения
Постпред в ООН: больше 1,3 тыс гражданских погибли из-за атак США и Израиля