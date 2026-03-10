Рейтинг@Mail.ru
Постпред Ирана в ООН рассказал о количестве жертв среди мирного населения
23:10 10.03.2026 (обновлено: 23:19 10.03.2026)
Постпред Ирана в ООН рассказал о количестве жертв среди мирного населения
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что свыше 1,3 тысячи гражданских лиц в Иране погибли из-за атак США и Израиля, до 9,7 тысячи гражданских... РИА Новости, 10.03.2026
Постпред Ирана в ООН рассказал о количестве жертв среди мирного населения

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ООН, 10 мар - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что свыше 1,3 тысячи гражданских лиц в Иране погибли из-за атак США и Израиля, до 9,7 тысячи гражданских объектов уничтожены.
"Эти чудовищные преступления привели к мученической гибели более 1300 гражданский лиц. Они также разрушили 9669 гражданских объектов, в том числе 7943 жилых дома, 1617 коммерческих и сервисных центров, 32 медицинских и фармацевтических учреждения, 65 школ и образовательных учреждений, 13 зданий Красного Креста и несколько объектов энергоснабжения", - сказал Иравани журналистам.
США попросили Израиль не наносить удары по энергосектору Ирана, пишут СМИ
Заголовок открываемого материала