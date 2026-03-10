https://ria.ru/20260310/iran-2079815356.html
США и Израиль ведут атаки против мирного населения Ирана, заявил постпред
США и Израиль продолжают массированные атаки против Ирана, совершая удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, сообщил постпред Ирана при ООН Амир РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:08:00+03:00
2026-03-10T23:08:00+03:00
2026-03-10T23:14:00+03:00
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
оон
в мире
израиль
амир саид иравани
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_3997b49a860bcd202c477707d5345445.jpg
https://ria.ru/20260310/iran-2079815682.html
https://ria.ru/20260310/ssha-2079803145.html
иран
сша
израиль
иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, оон, израиль, амир саид иравани, али хаменеи
Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, ООН, В мире, Израиль, Амир Саид Иравани, Али Хаменеи
Постпред в ООН: США и Израиль ведут атаки против мирного населения Ирана