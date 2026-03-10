Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль ведут атаки против мирного населения Ирана, заявил постпред - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 10.03.2026 (обновлено: 23:14 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/iran-2079815356.html
США и Израиль ведут атаки против мирного населения Ирана, заявил постпред
США и Израиль ведут атаки против мирного населения Ирана, заявил постпред - РИА Новости, 10.03.2026
США и Израиль ведут атаки против мирного населения Ирана, заявил постпред
США и Израиль продолжают массированные атаки против Ирана, совершая удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, сообщил постпред Ирана при ООН Амир РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:08:00+03:00
2026-03-10T23:14:00+03:00
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
оон
в мире
израиль
амир саид иравани
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_3997b49a860bcd202c477707d5345445.jpg
https://ria.ru/20260310/iran-2079815682.html
https://ria.ru/20260310/ssha-2079803145.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cc8cec80a0805ab4bf3339937b97fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, оон, в мире, израиль, амир саид иравани, али хаменеи
Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, ООН, В мире, Израиль, Амир Саид Иравани, Али Хаменеи
США и Израиль ведут атаки против мирного населения Ирана, заявил постпред

Постпред в ООН: США и Израиль ведут атаки против мирного населения Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiПоврежденное здание в Тегеране
Поврежденное здание в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Поврежденное здание в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 10 мар - РИА Новости. США и Израиль продолжают массированные атаки против Ирана, совершая удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
"США и израильский режим продолжают их масштабные атаки против Ирана и иранского народа без остановок день и ночь", - сказал журналистам высокопоставленный дипломат.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Постпред Ирана в ООН рассказал о количестве жертв среди мирного населения
Вчера, 23:10
Он подчеркнул, что эти атаки "преднамеренны и неизбирательны", им подвергается гражданская инфраструктура и мирные жители.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Белый дом рассказал, когда закончится операция США против Ирана
Вчера, 21:33
 
ИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаООНВ миреИзраильАмир Саид ИраваниАли Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала