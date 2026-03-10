"Бойня и разрушения": произошедшее в Иране ужаснуло Запад

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. США и Израиль потерпят поражение в результате операции против Ирана, такое мнение выразил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале.
«
"Мы уже видим явные признаки того, что США движутся к поражению. Иран не собирается соглашаться на прекращение огня. Эта война будет продолжаться до тех пор, пока не будут удовлетворены требования Ирана. Иран больше не намерен мириться с ситуацией в регионе, при которой США смогут вновь угрожать ему. Вот и все. Иран больше не позволит режимам в Персидском заливе быть базами для Штатов", — сказал он.
По его словам, Иран потребует и добьется полной компенсации за "бойню и разрушения". И чем дольше это будет продолжаться, тем больше средств получит страна, подчеркнул Маранди.
«
"Иранские ракеты и беспилотники наносят удары по американским объектам в Персидском заливе, израильский режим подвергается бомбардировкам днем и ночью, а сопротивление в Ливане и Ираке активно вредит вражескому режиму. Это все указывает на то, что ситуация для Соединенных Штатов и их союзников в регионе будет только ухудшаться", — заключил профессор.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.