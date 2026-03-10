Иран пригрозил срывать попытки США сопроводить танкеры в Ормузском проливе

ТЕГЕРАН, 10 мар — РИА Новости. Тегеран не позволит американскому флоту сопровождать суда в Ормузском проливе, заявил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири.
«
"Сообщения о том, что нефтяной танкер якобы прошел через Ормузский пролив в сопровождении американских военных, являются ложными. Любое передвижение американского флота и его союзников будет пресечено иранскими ракетами и подводными беспилотниками", — написал он в соцсети X.
Ранее глава Минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт утверждал, что Военно-морские силы обеспечили проход корабля через пролив. Позднее он по неизвестной причине удалил пост.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.