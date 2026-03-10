Рейтинг@Mail.ru
Иран пригрозил срывать попытки США сопроводить танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 10.03.2026
21:25 10.03.2026 (обновлено: 22:11 10.03.2026)
Иран пригрозил срывать попытки США сопроводить танкеры в Ормузском проливе
Тегеран не позволит американскому флоту сопровождать суда в Ормузском проливе, заявил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
ормузский пролив
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
ормузский пролив
иран
сша
в мире, ормузский пролив, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР: попытки флота США пересечь Ормузский пролив будут пресекаться

Ормузский пролив
Ормузский пролив. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мар — РИА Новости. Тегеран не позволит американскому флоту сопровождать суда в Ормузском проливе, заявил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири.
«
"Сообщения о том, что нефтяной танкер якобы прошел через Ормузский пролив в сопровождении американских военных, являются ложными. Любое передвижение американского флота и его союзников будет пресечено иранскими ракетами и подводными беспилотниками", — написал он в соцсети X.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Ранее глава Минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт утверждал, что Военно-морские силы обеспечили проход корабля через пролив. Позднее он по неизвестной причине удалил пост.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
В миреОрмузский проливИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
