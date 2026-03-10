Рейтинг@Mail.ru
Иран считает убийство своих дипломатов терактом, заявил постпред - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 10.03.2026 (обновлено: 20:26 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/iran-2079791422.html
Иран считает убийство своих дипломатов терактом, заявил постпред
Иран считает убийство своих дипломатов терактом, заявил постпред - РИА Новости, 10.03.2026
Иран считает убийство своих дипломатов терактом, заявил постпред
Иран считает убийство своих дипломатов в Бейруте в ходе атаки Израиля терактом и военным преступлением, сообщил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:57:00+03:00
2026-03-10T20:26:00+03:00
иран
бейрут
израиль
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_560:884:2629:2048_1920x0_80_0_0_d1daade1822b6ff4e35f5c3c84d63e4d.jpg
https://ria.ru/20260310/esir-2079791826.html
иран
бейрут
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1aecf88edc8a3727770fb753b8bbd63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, бейрут, израиль, оон, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, Бейрут, Израиль, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран считает убийство своих дипломатов терактом, заявил постпред

Постпред в ООН: Иран считает убийство дипломатов при атаке Израиля терактом

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 10 мар - РИА Новости. Иран считает убийство своих дипломатов в Бейруте в ходе атаки Израиля терактом и военным преступлением, сообщил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Иравани ранее отметил, что четверо дипломатов ИРИ погибли при израильской атаке по Бейруту 8 марта.
"Израильский режим несет полную ответственность за совершение этого военного преступления и должен быть полностью привлечен к ответственности за его последствия", - говорится в документе.
Он также назвал атаку террористическим актом.
Иран, отметил он, просит генсека ООН и Совбез осудить соответствующую атаку, принять необходимые меры для привлечения к правосудию виновных.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
КСИР задержал десять человек по подозрению в связях с США и Израилем
Вчера, 19:58
 
ИранБейрутИзраильООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала