Иран считает убийство своих дипломатов терактом, заявил постпред

ООН, 10 мар - РИА Новости. Иран считает убийство своих дипломатов в Бейруте в ходе атаки Израиля терактом и военным преступлением, сообщил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Иравани ранее отметил, что четверо дипломатов ИРИ погибли при израильской атаке по Бейруту 8 марта.

"Израильский режим несет полную ответственность за совершение этого военного преступления и должен быть полностью привлечен к ответственности за его последствия", - говорится в документе.

Он также назвал атаку террористическим актом.