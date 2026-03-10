https://ria.ru/20260310/iran-2079791422.html
Иран считает убийство своих дипломатов терактом, заявил постпред
Иран считает убийство своих дипломатов терактом, заявил постпред
ООН, 10 мар - РИА Новости. Иран считает убийство своих дипломатов в Бейруте в ходе атаки Израиля терактом и военным преступлением, сообщил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Иравани
ранее отметил, что четверо дипломатов ИРИ погибли при израильской атаке по Бейруту
8 марта.
"Израильский режим несет полную ответственность за совершение этого военного преступления и должен быть полностью привлечен к ответственности за его последствия", - говорится в документе.
Он также назвал атаку террористическим актом.
Иран, отметил он, просит генсека ООН и Совбез осудить соответствующую атаку, принять необходимые меры для привлечения к правосудию виновных.