https://ria.ru/20260310/iran-2079788401.html
Президент Ирана поблагодарил Россию за поддержку
Президент Ирана поблагодарил Россию за поддержку - РИА Новости, 10.03.2026
Президент Ирана поблагодарил Россию за поддержку
Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Россию за поддержку, в частности, за предоставление гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:34:00+03:00
2026-03-10T19:34:00+03:00
2026-03-10T19:34:00+03:00
в мире
россия
иран
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_35:378:2895:1987_1920x0_80_0_0_442ae4b3776369c76d4036c6f7fb19ea.jpg
https://ria.ru/20260310/putin-2079781777.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ba687edcf58770db8631504c88bb4935.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана, владимир путин
В мире, Россия, Иран, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана, Владимир Путин
Президент Ирана поблагодарил Россию за поддержку
Пезешкиан поблагодарил Россию за поддержку Ирана