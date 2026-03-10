https://ria.ru/20260310/iran-2079780988.html
США уничтожили почти все мощности Ирана по обогащению урана, заявил Уиткофф
США уничтожили почти все мощности Ирана по обогащению урана, заявил Уиткофф
Соединенные Штаты уничтожили почти все мощности Ирана по обогащению урана, утверждает спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 10.03.2026
CNBC: США уничтожили почти все мощности Ирана по обогащению урана