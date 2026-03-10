Рейтинг@Mail.ru
США уничтожили почти все мощности Ирана по обогащению урана, заявил Уиткофф - РИА Новости, 10.03.2026
19:00 10.03.2026 (обновлено: 19:05 10.03.2026)
США уничтожили почти все мощности Ирана по обогащению урана, заявил Уиткофф
Соединенные Штаты уничтожили почти все мощности Ирана по обогащению урана, утверждает спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
CNBC: США уничтожили почти все мощности Ирана по обогащению урана

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Соединенные Штаты уничтожили почти все мощности Ирана по обогащению урана, утверждает спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Мы уничтожили практически все их (Ирана – ред.) мощности по обогащению и конверсии урана", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.
 
