На юге Ирана минимум три человека погибли из-за атаки США и Израиля

Минимум три человека погибли на юге Ирана во вторник в результате атаки США и Израиля, сообщил иранский телеканал SNN. РИА Новости, 10.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
SNN: минимум 3 человека погибли на юге Ирана в результате атаки США и Израиля