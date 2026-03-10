Рейтинг@Mail.ru
На юге Ирана минимум три человека погибли из-за атаки США и Израиля - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/iran-2079772886.html
На юге Ирана минимум три человека погибли из-за атаки США и Израиля
На юге Ирана минимум три человека погибли из-за атаки США и Израиля - РИА Новости, 10.03.2026
На юге Ирана минимум три человека погибли из-за атаки США и Израиля
Минимум три человека погибли на юге Ирана во вторник в результате атаки США и Израиля, сообщил иранский телеканал SNN. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T18:19:00+03:00
2026-03-10T18:19:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078473454_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_590019e325b7da1739d8d521ef7b9683.jpg
https://ria.ru/20260310/iran-2079767247.html
https://ria.ru/20260310/ksir-2079761743.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078473454_76:0:987:683_1920x0_80_0_0_0d715ef01f97d8080c8d5e276d31afd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
На юге Ирана минимум три человека погибли из-за атаки США и Израиля

SNN: минимум 3 человека погибли на юге Ирана в результате атаки США и Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Минимум три человека погибли на юге Ирана во вторник в результате атаки США и Израиля, сообщил иранский телеканал SNN.
По его данным, "несколько часов назад" атаке подвергся жилой район к северо-западу от Шираза - административного центра провинции Фарс на юге Ирана.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран предостерег от атак на инфраструктуру страны
Вчера, 17:51
"Помимо трех погибших невинных граждан и ранения нескольких граждан, повреждения получили дома и автомобили", - сообщил телеканал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран выводит удары по целям США и Израиля на "новый уровень", заявил КСИР
Вчера, 17:30
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала