Израиль заявил о пуске ракет с территории Ирана
Израиль заявил о пуске ракет с территории Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
Израиль заявил о пуске ракет с территории Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T18:14:00+03:00
2026-03-10T18:14:00+03:00
2026-03-10T18:21:00+03:00
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
али хаменеи
иран
израиль
сша
2026
Израиль заявил о пуске ракет с территории Ирана
ЦАХАЛ заявила о пуске ракет с территории Ирана в сторону Израиля