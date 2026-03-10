https://ria.ru/20260310/iran-2079769686.html
Иран заявил о более чем 15 тысячах пострадавших при атаках США и Израиля
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
сша
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Более 15 тысяч человек пострадали в результате атак США и Израиля на Иран, сообщило министерство здравоохранения Ирана.
"С начала навязанной США
и Израилем
(28 февраля) войны более 15 тысяч человек из числа граждан нашей страны получили ранения", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim
.
По данным ведомства, 12 495 человек из этого числа прошли лечение и были выписаны, еще 1682 человек по-прежнему госпитализированы.
Минздрав Ирана также сообщил, что, по обновленным данным, не менее 132 объектов здравоохранения и 18 машин скорой помощи получили повреждения в ходе атак.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.