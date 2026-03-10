Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США во время операции "Эпическая ярость"

Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США во время операции "Эпическая ярость"

Иран заявил о более чем 15 тысячах пострадавших при атаках США и Израиля

ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Более 15 тысяч человек пострадали в результате атак США и Израиля на Иран, сообщило министерство здравоохранения Ирана.

"С начала навязанной США Израилем (28 февраля) войны более 15 тысяч человек из числа граждан нашей страны получили ранения", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim

По данным ведомства, 12 495 человек из этого числа прошли лечение и были выписаны, еще 1682 человек по-прежнему госпитализированы.

Минздрав Ирана также сообщил, что, по обновленным данным, не менее 132 объектов здравоохранения и 18 машин скорой помощи получили повреждения в ходе атак.