Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил о более чем 15 тысячах пострадавших при атаках США и Израиля - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 10.03.2026 (обновлено: 18:26 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/iran-2079769686.html
Иран заявил о более чем 15 тысячах пострадавших при атаках США и Израиля
Иран заявил о более чем 15 тысячах пострадавших при атаках США и Израиля - РИА Новости, 10.03.2026
Иран заявил о более чем 15 тысячах пострадавших при атаках США и Израиля
Более 15 тысяч человек пострадали в результате атак США и Израиля на Иран, сообщило министерство здравоохранения Ирана. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:59:00+03:00
2026-03-10T18:26:00+03:00
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079762316_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddd748ab4498c38911a5a161717bc213.jpg
https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079764764.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079762316_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2a6427ca1120080a103fa643c5a08ba2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
Иран заявил о более чем 15 тысячах пострадавших при атаках США и Израиля

Минздрав Ирана: более 15 тысяч человек пострадали при атаках США и Израиля

© Фото : U.S. NavyПуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США во время операции "Эпическая ярость"
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США во время операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : U.S. Navy
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США во время операции "Эпическая ярость"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Более 15 тысяч человек пострадали в результате атак США и Израиля на Иран, сообщило министерство здравоохранения Ирана.
"С начала навязанной США и Израилем (28 февраля) войны более 15 тысяч человек из числа граждан нашей страны получили ранения", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.
По данным ведомства, 12 495 человек из этого числа прошли лечение и были выписаны, еще 1682 человек по-прежнему госпитализированы.
Минздрав Ирана также сообщил, что, по обновленным данным, не менее 132 объектов здравоохранения и 18 машин скорой помощи получили повреждения в ходе атак.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
На Западе раскрыли, какой удар получил Зеленский от США из-за Ирана
Вчера, 17:39
 
В миреИранИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала