Швейцария расширила санкционный список против Ирана
10.03.2026
Швейцария расширила санкционный список против Ирана
Швейцария во вторник расширила список санкций против Ирана, добавив в него более 20 военных и трейдинговых компаний, говорится в сообщении кабмина конфедерации. РИА Новости, 10.03.2026
Швейцария добавила в список санкций против Ирана 26 новых лиц и организаций

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости. Швейцария во вторник расширила список санкций против Ирана, добавив в него более 20 военных и трейдинговых компаний, говорится в сообщении кабмина конфедерации.
Согласно распоряжению от 9 марта, в санкционный список попадают 26 новых лиц и организаций. Среди них военные компании и трейдинговые агентства, сотрудничающие с министерством обороны Ирана. Рестрикции касаются запрета на проведение финансовых и долговых сделок, а также на проживание и транзит через национальную территорию для фигурирующих в списке частных лиц и вступают в силу с 23.00 часов 10 марта (01.00 мск 11 марта).
4 марта, 08:00
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
4 марта, 08:00
Двенадцатого декабря 2025 года Федеральный совет Швейцарии объявил о решении значительно расширить санкции против Ирана, фактически восстановив санкционный режим Швейцарии до уровня, существовавшего до 2016 года.
"Благодаря этой поправке швейцарское правительство выполнило ряд недавних резолюций Совета Безопасности ООН, фактически восстановив санкционный режим Швейцарии до уровня, существовавшего до 2016 года", - говорится в заявлении.
Отмечается, что "основная цель (введения санкций) – предотвратить использование Швейцарии для обхода санкций ЕС против Ирана и повысить правовую определенность для швейцарских компаний, работающих на международном уровне".
Согласно правительству, меры были приняты "в связи с ядерной деятельностью Ирана", а также якобы имеющими место "поставками Ираном беспилотников и ракет в Россию". Страны Запада утверждали, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. И Тегеран, и Москва эти утверждения категорически отвергают и называют безосновательными.
10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия. Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами же рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу Ирану тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
6 марта, 08:00
"Придется отступить": Иран загнал Европу в тупик
6 марта, 08:00
 
В мире, Иран, Швейцария, Россия, ООН, Евросоюз, Санкции
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
