Швейцария расширила санкционный список против Ирана

Согласно распоряжению от 9 марта, в санкционный список попадают 26 новых лиц и организаций. Среди них военные компании и трейдинговые агентства, сотрудничающие с министерством обороны Ирана. Рестрикции касаются запрета на проведение финансовых и долговых сделок, а также на проживание и транзит через национальную территорию для фигурирующих в списке частных лиц и вступают в силу с 23.00 часов 10 марта (01.00 мск 11 марта).