Швейцария расширила санкционный список против Ирана

ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости. Швейцария во вторник расширила список санкций против Ирана, добавив в него более 20 военных и трейдинговых компаний, говорится в сообщении кабмина конфедерации.
Согласно распоряжению от 9 марта, в санкционный список попадают 26 новых лиц и организаций. Среди них военные компании и трейдинговые агентства, сотрудничающие с министерством обороны Ирана. Рестрикции касаются запрета на проведение финансовых и долговых сделок, а также на проживание и транзит через национальную территорию для фигурирующих в списке частных лиц и вступают в силу с 23.00 часов 10 марта (01.00 мск 11 марта).
"Благодаря этой поправке швейцарское правительство выполнило ряд недавних резолюций Совета Безопасности ООН, фактически восстановив санкционный режим Швейцарии до уровня, существовавшего до 2016 года", - говорится в заявлении.
Отмечается, что "основная цель (введения санкций) – предотвратить использование Швейцарии для обхода санкций ЕС против Ирана и повысить правовую определенность для швейцарских компаний, работающих на международном уровне".
Согласно правительству, меры были приняты "в связи с ядерной деятельностью Ирана", а также якобы имеющими место "поставками Ираном беспилотников и ракет в Россию". Страны Запада утверждали, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. И Тегеран, и Москва эти утверждения категорически отвергают и называют безосновательными.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия. Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами же рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу Ирану тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
