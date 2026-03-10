Иран предостерег от атак на инфраструктуру страны

ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Иран предостерегает от атак на инфраструктуру страны, в противном случае будет делать то же самое, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф.
"Противнику стоит знать, что на любое его действие мы дадим соразмерный и незамедлительный ответ, ни одно из злодейств не останется без ответа. Сегодня мы придерживаемся принципа "око за око", без исключений. Если они начнут войну против инфраструктуры, тогда и мы сделаем своей целью инфраструктуру", - написал он в соцсети X.
Ранее центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что Иран атакует объекты топливно-энергетического сектора на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат атаковать иранские объекты энергосферы. Подобное заявление иранские военные сделали после того, как нефтехранилища в районе иранской столицы подверглись вечером 7 марта ударам со стороны США и Израиля.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.