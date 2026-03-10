Рейтинг@Mail.ru
Иран предостерег от атак на инфраструктуру страны - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 10.03.2026 (обновлено: 18:03 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/iran-2079767247.html
Иран предостерег от атак на инфраструктуру страны
Иран предостерег от атак на инфраструктуру страны - РИА Новости, 10.03.2026
Иран предостерег от атак на инфраструктуру страны
Иран предостерегает от атак на инфраструктуру страны, в противном случае будет делать то же самое, заявил председатель иранского парламента Мохаммад... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:51:00+03:00
2026-03-10T18:03:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_f674d8a39e09f9ff9dab729119413648.jpg
https://ria.ru/20260310/amerika-2079614872.html
https://ria.ru/20260310/khamenei-2079558029.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_d497e84c4780eb3bf225094551cab8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран предостерег от атак на инфраструктуру страны

Иран пригрозил ответными ударами в случае атак на инфраструктуру страны

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Иран предостерегает от атак на инфраструктуру страны, в противном случае будет делать то же самое, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф.
"Противнику стоит знать, что на любое его действие мы дадим соразмерный и незамедлительный ответ, ни одно из злодейств не останется без ответа. Сегодня мы придерживаемся принципа "око за око", без исключений. Если они начнут войну против инфраструктуры, тогда и мы сделаем своей целью инфраструктуру", - написал он в соцсети X.
Истребитель F/A-18E Super Hornet готовится к взлету с авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ рассказали, сколько США потратили за первые два дня операции в Иране
Вчера, 09:21
Ранее центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что Иран атакует объекты топливно-энергетического сектора на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат атаковать иранские объекты энергосферы. Подобное заявление иранские военные сделали после того, как нефтехранилища в районе иранской столицы подверглись вечером 7 марта ударам со стороны США и Израиля.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Новый Хаменеи: ставка Америки и Израиля окончательно бита
Вчера, 08:00
 
В миреИранИзраильСШААли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала