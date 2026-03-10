Рейтинг@Mail.ru
"Приведет к катастрофе". Произошедшее в США из-за Ирана поразило Запад - РИА Новости, 10.03.2026
17:09 10.03.2026
"Приведет к катастрофе". Произошедшее в США из-за Ирана поразило Запад
"Приведет к катастрофе". Произошедшее в США из-за Ирана поразило Запад - РИА Новости, 10.03.2026
"Приведет к катастрофе". Произошедшее в США из-за Ирана поразило Запад
Несмотря на дерзкие слова Белого дома, США ждет катастрофа из-за операции против Ирана, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:09:00+03:00
2026-03-10T17:09:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Приведет к катастрофе". Произошедшее в США из-за Ирана поразило Запад

Диесен: США близятся к катастрофе из-за Ирана, несмотря на дерзкие заявления

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Несмотря на дерзкие слова Белого дома, США ждет катастрофа из-за операции против Ирана, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X.
Так эксперт отреагировал на публикацию Wall Street Journal о том, что некоторые советники президента США Дональда Трампа призвали его быстро найти выход из конфликта с Ираном.
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана
Вчера, 16:44
"Не обращайте внимания на отважные лица и грозные речи, они знают, что этот конфликт приведет к катастрофе", — отметил Диесен.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Это абсурд!" На Западе сообщили о крупном расколе в рядах врагов Ирана
Вчера, 03:28
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
