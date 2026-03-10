https://ria.ru/20260310/iran-2079754871.html
"Приведет к катастрофе". Произошедшее в США из-за Ирана поразило Запад
"Приведет к катастрофе". Произошедшее в США из-за Ирана поразило Запад - РИА Новости, 10.03.2026
"Приведет к катастрофе". Произошедшее в США из-за Ирана поразило Запад
Несмотря на дерзкие слова Белого дома, США ждет катастрофа из-за операции против Ирана, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:09:00+03:00
2026-03-10T17:09:00+03:00
2026-03-10T17:09:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078275108_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e27cfbb45e18a386855e70918107eb.jpg
https://ria.ru/20260310/iran-2079743135.html
https://ria.ru/20260310/britaniya-2079594714.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078275108_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bd557e89e42538c0d8c20b2b7fd9eff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Приведет к катастрофе". Произошедшее в США из-за Ирана поразило Запад
Диесен: США близятся к катастрофе из-за Ирана, несмотря на дерзкие заявления