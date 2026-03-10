Рейтинг@Mail.ru
В Иране 30 человек задержали за шпионаж в пользу Израиля и США
17:06 10.03.2026 (обновлено: 17:09 10.03.2026)
В Иране 30 человек задержали за шпионаж в пользу Израиля и США
В Иране 30 человек задержали за шпионаж в пользу Израиля и США
Спецслужбы Ирана задержали 30 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля и США, сообщило министерство разведки страны. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:06:00+03:00
2026-03-10T17:09:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
2026
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране 30 человек задержали за шпионаж в пользу Израиля и США

Спецслужбы Ирана задержали 30 человек за шпионаж в пользу Израиля и США

ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Спецслужбы Ирана задержали 30 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля и США, сообщило министерство разведки страны.
"В течение последних нескольких дней 30 человек из числа шпионов, являющиеся наемниками американо-сионистского врага, были идентифицированы и задержаны", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
