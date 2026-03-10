В Иране 30 человек задержали за шпионаж в пользу Израиля и США

© REUTERS / Majid Asgaripour Тегеран, Иран © REUTERS / Majid Asgaripour Тегеран, Иран. Архивное фото