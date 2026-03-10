Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль атаковали центры силовиков на северо-западе Ирана
17:05 10.03.2026
США и Израиль атаковали центры силовиков на северо-западе Ирана
США и Израиль атаковали центры силовиков на северо-западе Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
США и Израиль атаковали центры силовиков на северо-западе Ирана
Здание спецподразделения силовиков на северо-западе Ирана было атаковано США и Израилем, атакам подверглись и другие объекты, связанные с силовиками, сообщило... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:05:00+03:00
2026-03-10T17:05:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
2026
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
США и Израиль атаковали центры силовиков на северо-западе Ирана

Mehr: США и Израиль атаковали несколько центров силовиков на северо-западе Ирана

Иранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Здание спецподразделения силовиков на северо-западе Ирана было атаковано США и Израилем, атакам подверглись и другие объекты, связанные с силовиками, сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
"Во вторник здание специального подразделения сил правопорядка, а также здание сыскной полиции сил правопорядка были атакованы США и Израилем", - говорится в сообщении агентства.
"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана
"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана
Вчера, 16:44
Также атакам подверглись военные и полицейские центры таких округов, как Бонаб, Оску, Аджибшир, Мераге, Малекан.
В сообщении отмечается, что информации о жертвах и количестве пострадавших в результате атак на различные районы провинции Восточный Азербайджан не поступало, идет оценка случившегося.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Хегсет заявил, что США продолжат атаку на Иран
Хегсет заявил, что США продолжат атаку на Иран
Вчера, 15:10
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
