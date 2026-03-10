США и Израиль атаковали центры силовиков на северо-западе Ирана

ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Здание спецподразделения силовиков на северо-западе Ирана было атаковано США и Израилем, атакам подверглись и другие объекты, связанные с силовиками, сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
"Во вторник здание специального подразделения сил правопорядка, а также здание сыскной полиции сил правопорядка были атакованы США и Израилем", - говорится в сообщении агентства.
Также атакам подверглись военные и полицейские центры таких округов, как Бонаб, Оску, Аджибшир, Мераге, Малекан.
В сообщении отмечается, что информации о жертвах и количестве пострадавших в результате атак на различные районы провинции Восточный Азербайджан не поступало, идет оценка случившегося.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
