"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Израиль может в скором времени применить ядерное оружие против Ирана, такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в эфире его YouTube-канала.
«
"Британцы и французы никогда бы не применили ядерное оружие без консультации с нами. Так ли обстоит дело с господином Нетаньяху, который возглавляет страну, отказывающуюся признать наличие у нее ядерного оружия? Я бы сказал, что нет. Так что, хотя мы и являемся партнерами, эти отношения непростые. И мы не должны обманывать себя", — подчеркнул эксперт.
При этом Макгрегор отметил, что несмотря на малое количество кадров из Израиля, он "подвергается уничтожению".
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.