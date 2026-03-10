"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана

«

"Британцы и французы никогда бы не применили ядерное оружие без консультации с нами. Так ли обстоит дело с господином Нетаньяху, который возглавляет страну, отказывающуюся признать наличие у нее ядерного оружия? Я бы сказал, что нет. Так что, хотя мы и являемся партнерами, эти отношения непростые. И мы не должны обманывать себя", — подчеркнул эксперт.