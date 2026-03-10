Рейтинг@Mail.ru
"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана
16:44 10.03.2026
"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана
"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана
Израиль может в скором времени применить ядерное оружие против Ирана, такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 10.03.2026
"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана

Макгрегор: Израиль может прибегнуть к использованию ядерного оружия против Ирана

Последствия атаки в Тегеране, Иран
Последствия атаки в Тегеране, Иран
Последствия атаки в Тегеране, Иран
Последствия атаки в Тегеране, Иран
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Израиль может в скором времени применить ядерное оружие против Ирана, такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в эфире его YouTube-канала.
"Британцы и французы никогда бы не применили ядерное оружие без консультации с нами. Так ли обстоит дело с господином Нетаньяху, который возглавляет страну, отказывающуюся признать наличие у нее ядерного оружия? Я бы сказал, что нет. Так что, хотя мы и являемся партнерами, эти отношения непростые. И мы не должны обманывать себя", — подчеркнул эксперт.
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Спикер парламента Ирана назвал условие для прекращения огня
Вчера, 11:54
При этом Макгрегор отметил, что несмотря на малое количество кадров из Израиля, он "подвергается уничтожению".
Ранее израильский "12-й канал" со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в сфере безопасности сообщил, что между США и Израилем уже возникла напряженность из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Спасет только одно": в Германии забили тревогу из-за Ирана
Вчера, 08:00
 
