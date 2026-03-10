Рейтинг@Mail.ru
Пентагон назвал цели для атак в Иране
15:16 10.03.2026 (обновлено: 15:34 10.03.2026)
Пентагон назвал цели для атак в Иране
США намерены атаковать ракетный потенциал Ирана, военно-морские силы и военно-промышленную базу страны, заявил председатель объединенного комитета начальников... РИА Новости, 10.03.2026
в мире, иран, сша, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Кейн: США намерены атаковать ракетный потенциал, ВМС и ВПК Ирана

© Фото : U.S. NavyИстребитель ВВС США F/A-18F Super Hornet на палубе авианосца
Истребитель ВВС США F/A-18F Super Hornet на палубе авианосца - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : U.S. Navy
Истребитель ВВС США F/A-18F Super Hornet на палубе авианосца. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США намерены атаковать ракетный потенциал Ирана, военно-морские силы и военно-промышленную базу страны, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн.
"Объединенные силы по-прежнему сосредоточены на трех военных задачах. Во-первых, мы продолжаем уничтожать иранские баллистические ракеты и беспилотники... Это означает нанесение ударов по стартовым площадкам, пунктам управления и контроля, складам", - сказал Кейн на совместном брифинге с шефом Пентагона Питом Хегсетом, посвященном операции США против Ирана "Эпическая ярость".
Кейн также отметил, что США выбирают в качестве целей иранские корабли.
"Во-вторых, мы продолжаем наносить удары по иранским военно-морским силам и их возможностям", - сказал военачальник.
Кроме того, Кейн указал на то, что Вашингтон намерен подавить военно-промышленную базу Ирана.
"И в-третьих, мы продолжаем работу по проникновению в иранскую военную и промышленную базу", - заключил генерал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
