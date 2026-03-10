Пентагон назвал цели для атак в Иране

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США намерены атаковать ракетный потенциал Ирана, военно-морские силы и военно-промышленную базу страны, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн.

"Объединенные силы по-прежнему сосредоточены на трех военных задачах. Во-первых, мы продолжаем уничтожать иранские баллистические ракеты и беспилотники... Это означает нанесение ударов по стартовым площадкам, пунктам управления и контроля, складам", - сказал Кейн на совместном брифинге с шефом Пентагона Питом Хегсетом , посвященном операции США против Ирана "Эпическая ярость".

Кейн также отметил, что США выбирают в качестве целей иранские корабли.

"Во-вторых, мы продолжаем наносить удары по иранским военно-морским силам и их возможностям", - сказал военачальник.

Кроме того, Кейн указал на то, что Вашингтон намерен подавить военно-промышленную базу Ирана.

"И в-третьих, мы продолжаем работу по проникновению в иранскую военную и промышленную базу", - заключил генерал.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока