Израиль и США нанесли удары по нескольким районам Тегерана, пишут СМИ
Израиль и США нанесли удары по ряду районов Тегерана, сообщило иранское агентство Fars. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:31:00+03:00
в мире
сша
израиль
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
