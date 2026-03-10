Рейтинг@Mail.ru
Израиль и США нанесли удары по нескольким районам Тегерана, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 10.03.2026 (обновлено: 14:33 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/iran-2079701151.html
Израиль и США нанесли удары по нескольким районам Тегерана, пишут СМИ
Израиль и США нанесли удары по нескольким районам Тегерана, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Израиль и США нанесли удары по нескольким районам Тегерана, пишут СМИ
Израиль и США нанесли удары по ряду районов Тегерана, сообщило иранское агентство Fars. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:31:00+03:00
2026-03-10T14:33:00+03:00
в мире
сша
израиль
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024789299_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_fbc9272cab3dc72972a573947ec39cb5.jpg
https://ria.ru/20260310/katar-2079699216.html
сша
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024789299_0:0:1121:840_1920x0_80_0_0_e57bcda07743255ff8242b456fec01a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль и США нанесли удары по нескольким районам Тегерана, пишут СМИ

Fars: Израиль и США нанесли удары по районам Тегерана

© Фото : соцсетиДым в Тегеране после израильского удара
Дым в Тегеране после израильского удара - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : соцсети
Дым в Тегеране после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Израиль и США нанесли удары по ряду районов Тегерана, сообщило иранское агентство Fars.
Оно также отметило, что какой-либо информации о разрушениях или жертвах не поступало.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вид на порт в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Силы ПВО Катара перехватили ракетную атаку
Вчера, 14:25
 
В миреСШАИзраильТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала