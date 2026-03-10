Рейтинг@Mail.ru
В Иране сообщили о повреждениях объекта ЮНЕСКО после ударов США и Израиля - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/iran-2079696449.html
В Иране сообщили о повреждениях объекта ЮНЕСКО после ударов США и Израиля
В Иране сообщили о повреждениях объекта ЮНЕСКО после ударов США и Израиля - РИА Новости, 10.03.2026
В Иране сообщили о повреждениях объекта ЮНЕСКО после ударов США и Израиля
Дворец персидского шаха Аббаса II, ныне музей "Чехель-Сотун", включенный в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, поврежден в иранском городе Ифахан в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:11:00+03:00
2026-03-10T14:11:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
юнеско
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786874422_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_6ac28e0bf421edd3af6934dea79c268d.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
https://ria.ru/20260310/iran-2079656637.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786874422_75:0:1782:1280_1920x0_80_0_0_4eda145078d7dc903d34e9de47f40fdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, юнеско, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, ЮНЕСКО, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране сообщили о повреждениях объекта ЮНЕСКО после ударов США и Израиля

МИД Ирана сообщил о повреждении дворца шаха Аббаса II после ударов США и Израиля

© Pixabay / mostafa_merajiДворец персидского шаха Аббаса II Чехель-сотун в городе Исфахан
Дворец персидского шаха Аббаса II Чехель-сотун в городе Исфахан - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Pixabay / mostafa_meraji
Дворец персидского шаха Аббаса II Чехель-сотун в городе Исфахан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Дворец персидского шаха Аббаса II, ныне музей "Чехель-Сотун", включенный в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, поврежден в иранском городе Ифахан в результате ударов США и Израиля, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"США и Израиль повредили другой культурный объект с выдающимся ... значением в городе Исфахан: дворец "Чехель-Сотун" на площади Накш-е Джахан... Агрессоры специально атаковали историческое сердце Исфахана, нанеся ущерб "Чехель-Сотуну", - говорится в сообщении в соцсети X Багаи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
Представитель МИД призвал мир отреагировать на произошедшее. Багаи не уточняет, когда именно произошли удары по Исфахану.
На прошлой неделе министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Реза Салехи-Амири заявил, что дворцовый комплекс Голестан в центре Тегерана получил серьезные повреждения в результате бомбардировки со стороны США и Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Спикер парламента Ирана назвал условие для прекращения огня
Вчера, 11:54
 
В миреСШАИзраильИранЮНЕСКОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала