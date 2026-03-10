https://ria.ru/20260310/iran-2079696449.html
В Иране сообщили о повреждениях объекта ЮНЕСКО после ударов США и Израиля
В Иране сообщили о повреждениях объекта ЮНЕСКО после ударов США и Израиля
Дворец персидского шаха Аббаса II, ныне музей "Чехель-Сотун", включенный в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, поврежден в иранском городе Ифахан в... РИА Новости, 10.03.2026
В Иране сообщили о повреждениях объекта ЮНЕСКО после ударов США и Израиля
МИД Ирана сообщил о повреждении дворца шаха Аббаса II после ударов США и Израиля