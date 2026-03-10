Тегеран считает угрозы США нанести мощные удары по Ирану пустыми

ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Тегеран считает пустыми угрозы США нанести сильные удары по Ирану в случае иранских мер, которые остановят поток нефти через Ормузский пролив, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Позже иранский политик отметил, что Ормузский пролив будет либо "проливом мира и процветания для всех, либо же станет проливом поражения и страданий для поджигателей войны".