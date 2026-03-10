Рейтинг@Mail.ru
Тегеран считает угрозы США нанести мощные удары по Ирану пустыми - РИА Новости, 10.03.2026
14:03 10.03.2026 (обновлено: 16:11 10.03.2026)
Тегеран считает угрозы США нанести мощные удары по Ирану пустыми
тегеран (город)
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
али лариджани
дональд трамп
тегеран (город), сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, али лариджани, дональд трамп
Тегеран (город), США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Али Лариджани, Дональд Трамп
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Тегеран считает пустыми угрозы США нанести сильные удары по Ирану в случае иранских мер, которые остановят поток нефти через Ормузский пролив, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут по Ирану в 20 раз более сильные удары, чем сейчас, если Тегеран остановит потоки нефти по Ормузскому проливу.
Иран не позволит США и Израилю экспортировать нефть, заявил КСИР
Вчера, 13:35
Иран не позволит США и Израилю экспортировать нефть, заявил КСИР
Вчера, 13:35
"Иранский героический народ не боится ваших пустых угроз. Более великие люди не смогли стереть иранскую нацию", - отреагировал Лариджани.
Позже иранский политик отметил, что Ормузский пролив будет либо "проливом мира и процветания для всех, либо же станет проливом поражения и страданий для поджигателей войны".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа о ситуации вокруг Ирана
Вчера, 12:57
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа о ситуации вокруг Ирана
Вчера, 12:57
 
