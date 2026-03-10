Тегеран считает угрозы США нанести мощные удары по Ирану пустыми

ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Тегеран считает пустыми угрозы США нанести сильные удары по Ирану в случае иранских мер, которые остановят поток нефти через Ормузский пролив, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут по Ирану в 20 раз более сильные удары, чем сейчас, если Тегеран остановит потоки нефти по Ормузскому проливу.
"Иранский героический народ не боится ваших пустых угроз. Более великие люди не смогли стереть иранскую нацию", - отреагировал Лариджани.
Позже иранский политик отметил, что Ормузский пролив будет либо "проливом мира и процветания для всех, либо же станет проливом поражения и страданий для поджигателей войны".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.