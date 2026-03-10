"Безумная идея". В США выступили с предупреждением из-за планов по Ирану

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вовлечение Соединенными Штатами в операцию против Ирана курдов обернется катастрофой, пишет The American Conservative.
"Наземное вторжение из Ирака может затянуть конфликт и увеличить число жертв. Это также может <…> распространить его на другие регионы", — говорится в материале.
"Поддержка курдского вторжения из Ирака вряд ли изменит исход войны. Это безумная идея, которая станет насмешкой над историей и создаст риск вовлечения Ирака и других стран в конфликт, а также еще больше дестабилизирует регион и Иран", — резюмируется в статье.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп предложил воздушное прикрытие и другую поддержку иранским курдам в случае их попытки установить контроль над частью западного Ирана. Однако позже, 8 марта, во время общения с журналистами глава Белого дома заявил, что не хочет участия курдов в конфликте.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.