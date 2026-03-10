"Безумная идея". В США выступили с предупреждением из-за планов по Ирану

"Поддержка курдского вторжения из Ирака вряд ли изменит исход войны. Это безумная идея, которая станет насмешкой над историей и создаст риск вовлечения Ирака и других стран в конфликт, а также еще больше дестабилизирует регион и Иран", — резюмируется в статье.