Рейтинг@Mail.ru
"Безумная идея". В США выступили с предупреждением из-за планов по Ирану - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 10.03.2026 (обновлено: 13:44 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/iran-2079686854.html
"Безумная идея". В США выступили с предупреждением из-за планов по Ирану
"Безумная идея". В США выступили с предупреждением из-за планов по Ирану - РИА Новости, 10.03.2026
"Безумная идея". В США выступили с предупреждением из-за планов по Ирану
Вовлечение Соединенными Штатами в операцию против Ирана курдов обернется катастрофой, пишет The American Conservative. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:43:00+03:00
2026-03-10T13:44:00+03:00
в мире
ирак
иран
сша
дональд трамп
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078854945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed2ea362a79bd869404cf0b46ec4b6a6.jpg
https://ria.ru/20260310/tramp-2079636297.html
https://ria.ru/20260310/ssha-2079613189.html
ирак
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078854945_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0ed2e35a7463d1b5e39cb4d39eef6a3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, иран, сша, дональд трамп, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Иран, США, Дональд Трамп, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Безумная идея". В США выступили с предупреждением из-за планов по Ирану

TAC: вовлечение курдов в операцию против Ирана станет катастрофой

© Фото : U.S. Navy Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : U.S. Navy
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вовлечение Соединенными Штатами в операцию против Ирана курдов обернется катастрофой, пишет The American Conservative.
"Наземное вторжение из Ирака может затянуть конфликт и увеличить число жертв. Это также может <…> распространить его на другие регионы", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Огромный риск". На Западе заявили об угрозе для Трампа из-за Ирана
Вчера, 10:46
Отмечается, что такой шаг может привести к расколу в НАТО из-за вовлечения Турции, которая имеет связи с Тегераном, а также спровоцировать этнические конфликты.
"Поддержка курдского вторжения из Ирака вряд ли изменит исход войны. Это безумная идея, которая станет насмешкой над историей и создаст риск вовлечения Ирака и других стран в конфликт, а также еще больше дестабилизирует регион и Иран", — резюмируется в статье.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп предложил воздушное прикрытие и другую поддержку иранским курдам в случае их попытки установить контроль над частью западного Ирана. Однако позже, 8 марта, во время общения с журналистами глава Белого дома заявил, что не хочет участия курдов в конфликте.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана
Вчера, 09:09
 
В миреИракИранСШАДональд ТрампНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала