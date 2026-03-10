https://ria.ru/20260310/iran-2079684531.html
Иран не позволит США и Израилю экспортировать нефть, заявил КСИР
Иран не позволит США и Израилю экспортировать нефть, заявил КСИР - РИА Новости, 10.03.2026
Иран не позволит США и Израилю экспортировать нефть, заявил КСИР
Вооруженные силы Ирана не позволят США, Израилю и их "партнерам" экспортировать даже один литр нефти из региона Ближнего Востока, заявил представитель Корпуса... РИА Новости, 10.03.2026
Иран не позволит США и Израилю экспортировать нефть, заявил КСИР
КСИР: Иран не позволит США и Израилю экспортировать нефть
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана не позволят США, Израилю и их "партнерам" экспортировать даже один литр нефти из региона Ближнего Востока, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини.
"Вооруженные силы Исламской Республики в условиях продолжающейся агрессии США
и сионистского режима в отношении народа Ирана
и социальной инфраструктуры до дальнейшего уведомления не позволят экспортировать даже один литр нефти из региона враждебной стороне и ее партнерам, а все их попытки снизить и контролировать цены на нефть и газ будут временны и безрезультатны", - приводит слова Наини агентство Tasnim
.
По его словам, Иран контролирует то, как складывается ситуация в конфликте и когда он будет завершен.
"Именно мы будем определять время окончания войны", - отметил Наини. Он также опроверг заявления американского руководства о снижении возможности запуском Ираном ракет, отметив, что Иран начал использовать более мощные ракеты с боевой частью весом в одну тонну.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.