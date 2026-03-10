Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о передаче Россией разведданных Ирану - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/iran-2079680615.html
В Кремле ответили на вопрос о передаче Россией разведданных Ирану
В Кремле ответили на вопрос о передаче Россией разведданных Ирану - РИА Новости, 10.03.2026
В Кремле ответили на вопрос о передаче Россией разведданных Ирану
В Кремле не комментируют сообщения о якобы передаче Россией разведывательных данных Ирану, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:20:00+03:00
2026-03-10T13:20:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
https://ria.ru/20260310/khamenei-2079558029.html
иран
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_687dd5a018c35387b6ff2214610b09f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Кремле ответили на вопрос о передаче Россией разведданных Ирану

Песков отказался комментировать сообщения о передаче Россией разведданных Ирану

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Кремле не комментируют сообщения о якобы передаче Россией разведывательных данных Ирану, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы их никак не комментируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
На просьбу уточнить, обсуждалась ли эта тема накануне в телефонном разговоре президентов России и США Владимир Путина и Дональда Трампа, он ответил: "О содержании разговора мы уже сказали все, что хотели, добавить нам нечего".
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее заявил, что обратился к российской стороне с просьбой не передавать Тегерану разведывательную информацию на фоне продолжающейся военной операции против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Новый Хаменеи: ставка Америки и Израиля окончательно бита
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала