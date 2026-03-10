В Кремле ответили на вопрос о передаче Россией разведданных Ирану

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Кремле не комментируют сообщения о якобы передаче Россией разведывательных данных Ирану, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы их никак не комментируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
На просьбу уточнить, обсуждалась ли эта тема накануне в телефонном разговоре президентов России и США Владимир Путина и Дональда Трампа, он ответил: "О содержании разговора мы уже сказали все, что хотели, добавить нам нечего".
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее заявил, что обратился к российской стороне с просьбой не передавать Тегерану разведывательную информацию на фоне продолжающейся военной операции против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.