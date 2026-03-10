Рейтинг@Mail.ru
Источник: Иран проведет расследование инцидента с ракетой над Турцией - РИА Новости, 10.03.2026
13:13 10.03.2026
Источник: Иран проведет расследование инцидента с ракетой над Турцией
2026-03-10T13:13:00+03:00
2026-03-10T13:13:00+03:00
в мире
иран
турция
тегеран (город)
аббас аракчи
хакан фидан
нато
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, турция, тегеран (город), аббас аракчи, хакан фидан, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Турция, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Хакан Фидан, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
АНКАРА, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что Тегеран проведет всестороннее расследование инцидента с ракетой, сбитой в небе над Турцией, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Ранее администрация президента Турции сообщила, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была своевременно перехвачена и обезврежена в небе над районом Шахинбей города Газиантеп силами воздушной и ракетной обороны НАТО. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Это второй подобный случай в воздушном пространстве Турции с начала кризиса вокруг Ирана.
"Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что ракеты, направленные в воздушное пространство Турции, не были запущены с территории Ирана и что по этому вопросу будет проведено всестороннее расследование", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что все стороны должны воздерживаться от действий, которые могут нарушить региональную безопасность и создать угрозу для гражданского населения.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Источник: Фидан заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства
