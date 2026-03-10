Источник: Иран проведет расследование инцидента с ракетой над Турцией

АНКАРА, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что Тегеран проведет всестороннее расследование инцидента с ракетой, сбитой в небе над Турцией, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Ранее администрация президента Турции сообщила, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была своевременно перехвачена и обезврежена в небе над районом Шахинбей города Газиантеп силами воздушной и ракетной обороны НАТО. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Это второй подобный случай в воздушном пространстве Турции с начала кризиса вокруг Ирана.
"Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что ракеты, направленные в воздушное пространство Турции, не были запущены с территории Ирана и что по этому вопросу будет проведено всестороннее расследование", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что все стороны должны воздерживаться от действий, которые могут нарушить региональную безопасность и создать угрозу для гражданского населения.