Источник: Иран проведет расследование инцидента с ракетой над Турцией

АНКАРА, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что Тегеран проведет всестороннее расследование инцидента с ракетой, сбитой в небе над Турцией, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.